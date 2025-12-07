Daniel Băluță și-a recunoscut înfrângerea în alegerile pentru Primăria Capitalei. El, alături de șeful de partid, Sorin Grindeanu, și alți social-democrați au ascultat declarația de presă a lui Ciprian Ciucu, abia apoi a făcut și el declarații.

"Aș vrea să le mulțumesc celor care s-au prezentat astăzi la vot, dar și celor care nu s-au prezentat la vot. Vreau să mulțumesc colegilor mei, vreau să mulțumesc echipelor de voluntari pe care i-am avut în teren, pentru că nu au făcut altceva decât să arate în această campanie electorală că este vorba despre rezultate și este vorba despre performanță", a spus Băluță.

În ceea ce privește rezultatul exit poll-ului, edilul Sectorului 4 spune că acesta "este unul neconcludent" și că "este esențială numărătoarea voturilor și îi rog pe toți colegii mei din secțiile de votare să fie extrem de atenți și somez pe toți cei care au gânduri necurate să uite de ele".

Daniel Băluță a ieșit în scurta declarație alături de președintele PSD, Sorin Grindeanu, și alți social-democrați, toți vizibil afectați de rezultatul obținut, potrivit exit-poll-ului.