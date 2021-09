Vicepremierul Dan Barna a anunțat miercuri după-amiază că miniștrii USR PLUS nu participă la ședința de Guvern programată pentru ora 19:00. Ședința a fost extrem de scurtă.

Ministrul educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat la Digi 24 că a fost o ședință scurtă, deși a fost cvorum. O altă ședință va fi ”convocată la o dată ulterioară pe care o va decide premierul.

El a mai spus că detalii vor fi oferite în curând de Florin Cîțu, într-o conferință de presă.

Ionuț Moșteanu face apel la premierul Cîțu ”să nu arunce țara în criză printr-o OUG adoptată noaptea, fără avize, fără miniștri USR PLUS, fără acordul Coaliției, fără urgență, cu impact devastator pe buget, cu secretari de stat strânși cu arcanul și puși în fața unei evidente ilegalități”.

Ședința de guvern era programată la ora 19:00. PNL și UDMR s-au reunit în biroul lui Cîțu, premierul încercând să aducă la Palatul Victoria secretari de stat din ministerele conduse de miniștri USR PLUS.



Printr-un comunicat de presă, USR PLUS transmite că ia act de amenințările asupra secretarilor de stat PNL din ministerele conduse de USR PLUS de a se prezenta la ședința de Guvern.

"Reprezentarea unui minister, conform legii, este atributul ministrului și poate fi delegată doar de către acesta prin ordin scris. Facem apel la șeful executivului să nu pună oamenii în situația de a încalcă legea prin uzurparea de calități oficiale", precizează USR PLUS.



Dan Barna a mai spus că astăzi are loc o ședință de Birou Național al USR PLUS, iar mâine o ședință a coaliției.

Vicepremierul nu a răspuns la întrebarea jurnaliștilor dacă se poate face o ședință de Guvern fără participarea miniștrilor USR PLUS.

Noul scandal din coaliția de guvernare a izbucnit după ce premierul Florin Cîțu a introdus în ședința de Guvern de astăzi dimineață, pe lista suplimentară, proiectul de OUG privind PNDL 3, redenumit Anghel Saligny.

Întrebat dacă va fi aprobat acest proiect cu riscul ca USR PLUS să iasă de la guvernare, premierul a răspuns: "Acest proiect va trece. Dacă are toate avizele și procedurile îndeplinite, trece. Eu nu cred că există un ministru care să facă abuz în funcție și să nu își respecte ceea ce are de făcut. Nu cred că există așa ceva în Guvernul României”.

”Asta cu amenințările, cu părăsirea coaliției vin și pleacă, acum două zile spuneau că nu pleacă și facem reforme la Guvern. Îi aștept pe colegi să facă reforme", a mai spus el miercuri după-amiază la Parlament.

Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș a declarat că miniștrii formațiunii sale politice se vor retrage din Guvern dacă nu sunt respectate solicitările privind desființarea Secției speciale și modificarea PNDL 3 (Anghel Saligny).

”Nu știam că acest subiect va fi pe ordinea de zi suplimentară. Din câte înțeleg, nu are toate avizele, pentru că nu-l are pe cel al Ministerului justiției și nici pe cel al transporturilor. Am avut o discuție în coaliție. Convenisem că acest proiect nu intră pe ordinea de zi până nu clarificăm și votul pe desființarea Secției Speciale. Cred că așa se construiește încrederea în coaliție", a spus, la Digi 24, Dacian Cioloș.

Vicepremierul Dan Barna a subliniat că pentru USR PLUS toate opțiunile sunt pe masă, inclusiv o moțiune de cenzură.

USR PLUS și PNDL 3

Premierul Cîțu a forțat astăzi în ședința de guvern adoptarea PNDL 3, program pe care USRPLUS nu-l susține în forma actuală. Premierul Cîțu a făcut această propunere fără să aibă acordul Coaliției. Ne aflăm din nou în aceeași situație ca la demiterea lui Vlad Voiculescu, a transmis miercuri partidul într-un comunicat de presă.

”Programul Național de Dezvoltare Locală este un program inventat de Liviu Dragnea în 2013, când era Ministrul Dezvoltării și Vicepremier. Au existat până acum un PNDL 1 (2013) și un PNDL 2 (2018). Aceste programe ar fi trebuit să „scoată țara din noroaie”, cum îi plăcea unui fost premier PSD să spună. În schimb, au burdușit conturile unor primari, șefi de consilii județene și firmelor apropiate lor. Suma decontată nu este deloc de neglijat: aproape 30 de miliarde de lei între aprilie 2015 și decembrie 2020, dintr-un total alocat de 44,5 miliarde lei”,

se explică în comunicat.

Ce a rămas în urmă?

”Toaleta de 80.000 de euro de la școala din Teleorman, în timp ce copiii continuau să se ducă la WC-ul din fundul curții. Becurile de peste 2.000 de euro dintr-un cătun din Tulcea. Lucrări decontate, deși nu au fost executate în Neamț. Asfalt turnat direct pe pământ în Vrancea. Și lista poate continua, la fel de bine cum poate continua enumerarea neregulilor semnalate de-a lungul timpului și a dosarelor penale deschise.Acum se pune la cale un PNDL 3, deghizat sub un alt nume, dar cu o sumă și mai consistentă: 50 de miliarde de lei”, spune USR PLUS.

Ce se poate face cu echivalentul a 50 miliarde de lei?

”Autostrada Unirii (Tg. Mureș - Iași) și Autostrada Moldovei (Ploiești - Iași) ar costa mai puțin de atât. Am putea face 20 spitale regionale, pentru care ni s-a spus că nu sunt bani și statul român se împrumută astăzi. Sau am putea construi 25.000 de școli și 33.000 de grădinițe. România are nevoie de investiții și dezvoltare în toate comunitățile, dar vrem să facem acest lucru prin investiții reale, transparente, nu prin programe care risipesc banii românilor și care îngroașă conturile baronilor locali. România are nevoie de locuri de muncă și de oameni mai bine plătiți care să își și permită să plătească utilitățile pe care pretinde PNDL 3 că le va duce în toate cătunele. Realitatea ne-a arătat că și proiectele europene mari au ratat acest obiectiv, pentru că degeaba tragi conducta de apă dacă metrul cub costă 5-6 lei și oamenii nu își permit acest cost. Vor continua să folosească apa din fântână și conductele vor rugini la poartă - asta în cazul în care lucrările chiar vor ajunge acolo”, mai explică USR PLUS.