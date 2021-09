USR PLUS va fi „partidul care va câștiga dreapta din România”, dacă va lua decizia de a rămâne în opoziție, a declarat duminică, la Botoșani, co-președintele formațiunii Dan Barna, scrie Agerpres. Totuși, partidul vrea să rămână în actuala coaliție.

Barna a afirmat, într-o conferință de presă, că, în cazul în care nu va reveni la guvernare, USR PLUS „va face o opoziție responsabilă”, subliniind că partidul pe care îl conduce este unul matur.

„Vom face o opoziție responsabilă, exact așa cum ne-am comportat, deși nu am fost tratați ca atare, pe toată perioada guvernării. USR PLUS este în momentul de față partidul matur din politica din România și intenționăm să rămânem așa”, a precizat Barna, potrivit Agerpres.

Pe de altă parte, liderul USR PLUS susține că partidul său își dorește să aibă „șansa să facă acele reforme de care România are disperată nevoie”.

„Eu cred sincer că o coaliție USR PLUS - PNL - UDMR este singura capabilă să poată să aducă reforme în România și să poată să aduce acea schimbare pe care și-o doresc și de care are nevoie România atât de mult, fie că vorbim de reforma în justiție, fie că vorbim de reformele pe zona economică, însă sunt două scenarii: fie PNL vine cu o propunere de nou premier, ne așezăm la masă, stabilim un calendar foarte clar al acestor reforme pe care le susține și USR PLUS și care se regăsesc în programul de guvernare și mergem mai departe, fie, dacă rămâne pe mai departe propunerea cu actualul premier și cu susținerea PSD, vom merge în opoziție și de acolo vom continua să promovăm nevoia de reformă de care România are nevoie”, a explicat Barna.

În același timp, co-președintele USR PLUS a arătat că viitorul PNL „depinde de deciziile pe care le vor lua în următoarele săptămâni”.

„Deciziile următoarelor săptămâni vor determina perspectivele electorale ale tuturor jucătorilor”, a adăugat Dan Barna.

În orice caz, Barna nu exclude discuțiile cu PNL chiar dacă actualul premier va deveni președintele partidului, dar a insistat că USR PLUS vrea un alt prim ministru.

„Ce președinte își alege PNL este strict decizia PNL, fie că va fi Ludovic Orban, fie că va fi Florin Cîțu. Discuțiile politice legate de viitorul coaliției vor fi purtate cu viitorul președinte al PNL, oricare ar fi acesta. Solicitarea noastră, poziția noastră de fapt este că e nevoie de un nou premier care să aibă abilitatea profesională și maturitatea de a conduce un guvern de coaliție, lucru pe care, din păcate, actualul premier nu îl deține”, a spus Dan Barna.