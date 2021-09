Încercarea de a introduce pe ordinea de zi a proiectului de OUG privind programul de investiții Anghel Saligny a fost o surpriză, a declarat vicepremierul Dan Barna, adăugând că pentru USR PLUS toate opțiunile sunt pe masă.

”Deși am convenit că vom continua discuțiile pe PNDL 3, am constatat în această ședință de Guvern (de miercuri - n.r.), unde la pregătitoare nu exista, că pe lista suplimentară a fost introdus la surpriză acest proiect privind programul Anghel Saligny. Este o încălcare a protocolului de guvernare ... Surprize ca cea de astăzi sunt de neacceptat pentru USR PLUS”, a declarat la Parlament Dan Barna.

Vicepremierul USR PLUS a precizat că a discutat cu conducerea USR PLUS și ”toate opțiunile sunt pe masă”.

”Vom vedea cum evolua discuțiile la ședința din această seară. USR PLUS nu e împotriva dezvoltării locale, însă PNDL cum e prezentat în acest moment e ca primele două din perioada Liviu Dragnea ... Noi am propus niște amendamente la OUG respectivă pentru a avea criterii foarte clare despre cum sunt alocați acești bani și să nu mai fie alocați discreționar politic. Avem această probleme de funcționare a coaliției și de credibilitate și am transmis premierului ca această coaliție să funcționeze pe dialog”, a spus el.

Biroul Politic Național al USR PLUS se va reuni după ședința de Guvern reluată de la ora 19:00.

”Vom discuta în funcție de cum decurge ședința Executivului. Nu vă jucați cu USR PLUS. Suntem aici să guvernăm. Nu plecăm acasă. Nu ne dăm bătuți, pentru că avem un electorat care ne-a ales”, a afirmat Barna.

Întrebat dacă e luată în calcul varianta depunerii unei moțiuni de cenzură, dacă premierul insistă cu adoptarea programului Anghel Saligny în forma actuală, Dan Barna a răspuns: ”Exact aceasta a fost discuția cu colegii parlamentari. Toate opțiunile sunt pe masă și literal toate opțiunile sunt pe masă”.