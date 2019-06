Liderii Alianței 2020 USR PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș, precizează într-un mesaj comun postat pe Facebook că "pe alocuri discuțiile sunt mai aprige", dar Alianța va "merge mai departe" și la prezidențiale, și la locale, și la parlamentare.

"Am scris rândurile de mai jos împreună cu Dan Barna, eu aflându-mă la Cabana Babele alături de Valerie, după ce am văzut articolele despre tensiunile care ar exista între USR și PLUS. Da, discutăm zilele acestea despre viitorul Alianței. Alianța noastră e, de fapt, alianța celor care i-au oferit deja încrederea. Da, pe alocuri discuțiile sunt mai aprige, pentru că fiecare dintre noi vine la masă cu idei și cu soluții care să valorifice cât mai bine zestrea propriului partid.Dar vrem să spunem un lucru foarte clar: USR și PLUS vor merge mai departe împreună. Și la prezidențiale, și la locale, și la parlamentare", se arată în mesajul postat pe pagina de Facebook a lui Dacian Cioloș.

De asemenea, cei doi spun că nu se vor ridica de la masa negocierilor până când nu ajung la o înțelegere.

"Suntem hotărâți să găsim cea mai bună formulă pentru asta și nu ne vom ridica de la masa negocierilor până când nu ajungem la o înțelegere care să ne facă mai eficienți decât am fi separat, pentru că România trebuie guvernată bine după alegeri. Nicio încercare de dezbinare nu ne va descuraja. Nu o să cădem în capcana în care au căzut alții în trecut", mai arată sursa citată.

În final, Barn și Cioloș susțin că "unii se tem tare de tot de Alianță, se pare" și "inventează uși trântite și ridicări nervoase de lamasă, atunci când se vorbește de negocierile noastre"

"E amuzant să trăiești în direct apariția legendelor. O Românie normală, a oamenilor cinstiți îi face pe unii să tremure probabil. Vremea aceasta nu mai e deloc departe. Frica și îndoiala nu vor mai prinde rădăcini, pentru că de data asta facem lucrurile #Împreumă", transmid cei doi în încheierea mesajului.