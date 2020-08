Parlamentarii USR nu vor participa la votul pentru moțiunea de cenzură de luni, a anunțat duminică președintele Dan Barna.

”Tentativa PSD de a provoca o criză politică cu trei luni înaintea alegerilor la termen e o dovadă de iresponsabilitate pe care nu intenționăm să o încurajăm în niciun fel. Argumentul pentru instalarea actualului guvern a fost acela că țara are nevoie de un executiv cu puteri depline care să se lupte cu pandemia și criza generată de aceasta. La vremea aceea inclusiv PSD părea să fie de acord. Ba, mai mult, parlamentarii PSD au votat pentru cabinetul Orban 3. Ce s-a schimbat relevant acum? Are România alte priorități? Am scăpat de Covid, duduie economia și e momentul să ne jucăm de-a criza politică? Noi suntem de părere că nu”, a scris Dan Barna pe Facebook.



”Mâine voi fi în Parlament pentru a spune public aceste adevăruri și de la tribună, dar nu vom participa la votul unei moțiunii care se joacă cu soarta României fiind inventată iresponsabil de PSD doar ca program de divertisment pentru invitații la congresul proaspăt încheiat”, a mai scris Barna.