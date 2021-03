Vicepremierul Dan Barna a transmis miercuri un mesaj de susținere pentru ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu. El afirmă că Voiculescu are susținerea sa și a Alianței USR PLUS în proporție de "101 la sută".

"Când am promis o revoluție a bunei guvernări, ne refeream inclusiv la transparența datelor publice. De altfel, din 2013 România este membră a inițiativei internaționale <Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă>, al cărui scop principal este tocmai transparentizarea datelor pentru reutilizare. Este, deci, un lucru normal ca un ministru USR PLUS să acționeze în baza ideilor pe care le-am susținut înainte de alegeri. Vlad Voiculescu are susținerea mea și a Alianței USR PLUS în proporție de 101 la sută. Lucrul ăsta nu se va schimba. Transparența e o parte din buna guvernare", a scris Dan Barna într-un mesaj pe Facebook.

Reacția acestuia vine în contextul în care decizia ministrului de a publica date despre testarea COVID și despre vaccinare a stârnit un vald de indignare la nivel guvernamental.

