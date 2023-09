Președintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost exclus sâmbătă din PSD, la fel și fosta soția a acestuia - senatoare. Fiul lor, secretar de stat, a demisionat și el din funcție, a anunțat liderul social-democraților, Marcel Ciolacu.

"Am luat trei decizii, respectiv excluderea domnului Dumitru Buzatu din PSD, numirea ca președinte interimar al organizației PSD Vaslui a vicepreședintelui Dragoș Benea. Am luat act de demisia din funcția de secretar de stat a domnului Tudor Buzatu și am propus colegilor mei și suspendarea din funcția de membru al partidului a doamnei Gabriela Crețu", a anunțat Marcel Ciolacu la finalul ședinței Biroului Permanent Național.

În 2022, fiul lui Dumitru Buzatu a fost numit de premierul Nicolae Ciucă secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului. El a avut o funcție importantă și în Guvernul Dăncilă.

Senatoarea PSD Gabriela Crețu, până nu demult soție a președintelui Consiliului Județean Vaslui Dumitru Buzatu, s-a declarat revoltată de decizia prin care a fost suspendată din partid, declarând că nici măcar nu a fost consultată sau sunată, conform G4Media.ro.

„Care sunt motivele pentru care eu am fost suspendată (…) Dacă era vreun motiv (privind suspendarea sa – n.red), atunci membrii PSD trebuie să aibă opinii și să le discute, nu așa…Pe mine nu m-a sunat nimeni, nu m-a anunțat nimeni să spună care e motivul suspendării”, s-a lamentat Gabriela Crețu într-o intervenție la Digi24, conform sursei citate.

Aceasta mai spus că oricum nu mai avea demult timp legătură cu Dumitru Buzatu și a ținut să divorțeze oficial tocmai pentru a clarifica situația bunurilor, ca să nu mai fie nevoiți să-și declare reciproc veniturile și bunurile: „Eu oricum eram despărțită de el și am ținut să clarificăm totul ca să nu mai trimitem de la unul la altul declarații de avere”.



Originară din Ruginoasa, județul Iași, la fel ca Dumitru Buzatu, Gabriela Crețu a ajuns la Vaslui ca profesor de științe socio-umaniste. Licențiată în filosofie și istorie, a predat la mai multe licee din Vaslui, până în anul 2004, când a candidat la alegerile parlamentare, fiind aleasă deputat.