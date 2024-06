Fostul președinte Traian Băsescu a răspuns ironic duminică, după ce a votat, la o întrebare a unei jurnaliste despre cum s-a descurcat cu cinci buletin de vot.

"Am făcut lucruri mai grele. Spre exemplu, am trecut cu navă petrolier prin incendiul propirul navei, am trecut prin furtună, am trecut prin zonă de război, ce, mă încurc în cinci buletine de vot?", a spus Băsescu după ieșirea de la vot.

El a stat la rând câteva minute cu soția sa la o secție din București.