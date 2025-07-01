Fostul președinte Traian Băsescu a cerut să-și recapete toate drepturile după decizia Curții Constituționale, venită pe 1 iulie.

Acesta a solicitat Administrației Prezidențiale să îi plătească din urmă indemnizația de fost șef de stat pe ultimele 40 de luni, din martie 2022 până în prezent.

Guvernul va decide în ședința de vineri să îi aloce lui Traian Băsescu o vilă de protocol.

Ce spune Președinția

„Referitor la solicitarea dumneavoastră, transmisă prin e-mail la Departamentul Comunicare Publică al Administrației Prezidențiale, în data de 24.07.2025, vă comunicăm următoarele:1. Domnul Traian Băsescu, fost Președinte al României în perioadele 2004-2009 și 2009-2014, a formulat către Administrația Prezidențială o cerere prin care solicită să se dispună măsurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 2 lit. a) și b) din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român, cu modificările și completările ulterioare (...), urmare Deciziei Curții Constituționale a României nr. 319/2025.

Administrația Prezidențială a pus în aplicare prevederile Deciziei Curții Constituționale nr. 319/01.07.2025 de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României.2. Prin aceeași adresă, domnul Traian Băsescu a învederat Administrației Prezidențiale faptul că este îndreptățit la plata indemnizației lunare în cunatum de 75% din indemnizația acordată Președintelui României aflat în exercițiul funcției, începând cu data de 23.03.2022, dată de la care Administrația Prezidențială a încetat plata indemnizației.

Cu privire la cuantumul sumei, în acest moment nu poate fi comunicat în acest moment, având în vedere existența, pe rolul Curții de Apel București, a Dosarului nr. 4765/2/2022.3. Administrația Prezidențială nu are atribuții sau responsabilități privind atribuirea unei locuințe de protocol cu destinația de reședință pentru domnul Traian Băsescu sau pentru oricare alt fost Președinte al României.4 .Punerea la dispoziția unui fost președinte a serviciilor Serviciului de Protecție și Pază nu intră în sfera responsabilităților Administrației Prezidențiale, potrivit Legii nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Președintelui României, republicată.”, se arată într-un răspuns al Administrației Prezidențiale, la solicitarea Antena 3 CNN.



La nivelul Administrației Prezidențiale, s-a luat act de publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722/01.08.2025, a Deciziei Curții Constituționale a României nr. 319/01.07.2025 prin care instanța de contencios constituțional „a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că Legea nr. 243/2021 pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român, în ansamblul său, este neconstituțională”.

Conform art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, „Deciziile Curții Constituționale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii și au putere numai pentru viitor.

În martie 2022, Instanța supremă a decis definitiv că fostul președinte Traian Băsescu a colaborat cu Securitatea comunistă.

Potrivit CNSAS, fostul președinte Traian Băsescu a dat note informative ce ar fi dus la menținerea în țară a unui coleg de la Marină.

În timpul procesului de la Curtea de Apel București, Traian Băsescu a negat că ar fi fost colaborator al fostei Securități.

Traian Băsescu a precizat în sala de judecată că nu a știut că i s-ar fi alocat un nume conspirativ, subliniind că rapoartele sale sunt semnate "căpitan Traian Băsescu".

El a pierdut atunci drepturile conferite de Legea 406/2001, care spune că persoanele care au avut calitatea de șef al statului român beneficiază pe durata vieții de următoarele:

a) folosință gratuită a unei locuințe de protocol, cu destinația de reședință, care cuprinde și un spațiu cu destinația de cabinet de lucru, încadrat cu un post de consilier și un post de secretar

b) o indemnizație lunară în cuantum egal cu 75% din indemnizația acordată Președintelui României în exercițiu;

c) pază și protecție, precum și folosință gratuită a unui autoturism, asigurate permanent de Serviciul de Protecție și Pază, potrivit reglementărilor în vigoare.

