Fostul președinte Traian Băsescu îi transmite premierului Ludovic Orban "să fugă" la Guvern deoarece România are legislație necesară pentru a lupta împotriva noului coronavirus.

Acesta explică într-o postare pe pagina lui de Facebook faptul că Guvernul ar trebui să aplice HG 758 din 24 iunie 2009, pentru punerea în aplicare a Regulamentului Internațional Sanitar 2005 al Organizației Mondiale a Sănătății.

Acesta afirmă că în Regulamentul, la pag.38, art.66, alin.3 se precizează: ”La intrarea în vigoare a prezentelor reglementări, directorulgeneral transmite copii certificate secretarului general al Organizației Națiunilor Unite pentru înregistrare în conformitatecu articolul 102 din Carta Națiunilor Unite”.

Tot Băsescu spune că articolul 102 din Carta Națiunilor Unite la alin.1 precizează: ”Orice Tratat sau Acord Internațional încheiat de orice membru al Națiunilor Unite, după intrarea în vigoare, va fi cât mai curând posibil înregistrat la secretariat și publicat de aceasta”.

Regulamentul a intrat în vigoare la data de 15 iunie 2007.

"România nu are nevoie de o nouă lege, are în vigoare o normă ONU cu putere de Acord Internațional la care a aderat din anul 2009, iar Guvernul nu are decât să o pună în aplicare în strict acord cu formulările și definițiile din Regulamentul Internațional de Sănătate 2005 al OMS", susține fostul șef de stat.

El transmite că, citind Regulamentul, vor descoperi ce înseamnă: „carantină”, „izolare”, „suspect”, „afectat”, „autoritate competentă”, ”urgență de sănătate publică” și mai ales vor înțelege cum se aplică regulile de carantină, izolare, cum se tratează suspectul de contaminare etc.