Fostul președinte Traian Băsescu a afirmat că negocierile pentru ieşirea Marii Britanii din UE sunt împotmolite, iar el crede că într-un an ar trebui organizat un nou referendum pentru ca britanicii să anuleze Brexit.

"BREXIT? Eu încă sper că nu! Negocierile pentru Brexit sunt împotmolite. De mai bine de un an, Michel Barnier din partea Uniunii Europene şi Theresa May premierul britanic îşi pun condiţii imposibile, ceea ce face ca negocierile să nu progreseze. Personal, cred că această tehnică de negociere, nu face decât să confirme că nici una din părţi nu vrea despărţirea. Foarte probabil, prin voinţa părţilor, procesul de ieşire al Regatului Unit al Marii Britaniei şi Irlandei de Nord, va fi frânat şi amânat cu un an, timp în care britanicii să poată organiza un nou referendum care, prin vot popular, să anuleze Brexit-ul şi să corecteze eroarea politică gravă al lui David Cameron de a declanşa un refendum într-un moment nepotrivit", a scris Traian Băsescu pe Facebook.

Băsescu mai susține că mulți s-au politicieni și lideri UE s-au bucurat că Marea Britanie va ieși din Bloc.

"Când britanicii au votat pentru BREXIT, mulţi politicieni importanţi, dar şi inconştienţi din UE s-au bucurat că vor scăpa de insistenţa insularilor care cereau aproape la fiecare Consiliu European debirocratizarea UE, reducerea enormului aparat de la Bruxelles, reducerea enormelor cheltuieli de funcţionare ale Uniunii, simplificarea legislaţiei, creşterea bugetelor pentru cercetare, alocarea echitabilă a resurselor destinate Politicii Agricole Comune etc. şi aveau dreptate. Numai cu Regatul Unit în interior, Uniunea Europeană poate fi o putere globală economică şi militară. Eu încă sper că, spre binele europenilor, BREXIT nu se va finaliza", a mai scris el.