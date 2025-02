Deputatul AUR George Becali a declarat vineri, la Antena 3 CNN, că, dacă liderul extremist George Simion nu candidează la prezidențiale, el își va da demisia din AUR și va candida independent.

"Dacă AUR nu va pune candidat, dacă nu candidează George Simion, o să candidez eu independent. Dacă Simion nu candidează, plec din AUR și candidez independent. Dar eu nu am nevoie de candidatura asta. Spun asta ca să-l forțez să candideze, Georgescu nu va fi lăsat și are o șansă Simion. Nu i-am spus asta, că eu știu că el (George Simion – n.r.) va candida, eu nu am nevoie de candidatura, dar Simion o să candideze", a declarat Becali.

Întrebat despre imaginile cu lideri ai galeriei FCSB care strângeau semnături pe Arena Națională pentru Călin Georgescu, Becali a răspuns că "fiecare face ce vrea".

El a susținut că își menține părererea că Georgescu spune "numai tâmpenii și aberații".