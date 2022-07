Într-un interviu acordat Digi24.ro, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, dezaprobă declarațiile făcute de premierul Ungariei, Viktor Orban, la Universitatea de vară de la Tușnad, care a atacat UE pentru implicarea în războiul din Ucraina.

"Am fost foarte atenți la toate declarațiile oficialilor ungari de rang înalt care s-au aflat în România, în vizită privată, pentru a participa la evenimentul de la Tușnad. În cadrul recentei vizite la București a ministrului de externe ungar Péter Szijjártó la 12 iulie 2022, am anticipat acest moment și am pus pe masă, în discuție, în mod direct, vizitele private în România ale oficialilor ungari, inclusiv în contextul prezenței acestora la tabăra de vară de la Tușnad. Cu această ocazie, am subliniat ferm și clar necesitatea și importanța menținerii discursului public al oficialilor ungari în logica și spiritul Parteneriatului Strategic bilateral din 2002, de la adoptarea căreia se împlinesc anul acesta două decenii, și ale Tratatului de bună vecinătate româno-ungar din 1996. Am avertizat și am insistat pentru manifestarea unei atitudini responsabile din partea oficialilor ungari aflați în vizită privată în România. Cu acel prilej, ministrul Szijjártó mi-a oferit asigurări că oficialii ungari care vor participa la evenimentele de la Tușnad vor avea în vedere aceste repere și vor manifesta o atitudine responsabilă față de relația bilaterală. Mi-a spus atunci că este în interesul Ungariei ca relația bilaterală să nu fie afectată", a spus Aurescu.

El a mai spus că Ungaria a respectat această parte a înțelegerii, în sensul că "discursul public al oficialilor ungari, inclusiv discursul principal de sâmbătă al premierului Orban, nu a fost provocator la adresa României, nefiind abordate sau menționate, în special, chestiuni sensibile pentru noi, cum ar fi așa-zisa autonomie pe criteriul etnic sau acordarea de drepturi colective pentru persoanele aparținând minorităților naționale".

"Astfel, solicitările ce au ținut strict de relația bilaterală cu România au fost avute în vedere, nu a fost nimic provocator în mod direct în relație cu România, ceea ce e diferit față de alte ediții ale acestui eveniment", a mai precizat el, conform sursei citate.

Ministrul a mai ținut să susțină că este regretabil că astfel de idei sunt propagate de pe teritoriul României, în contextul global complex pe care trebuie să îl înfruntăm cu toții, mai ales că pozițiile noastre oficiale sunt diferite de aceste teze.

"E clar că nu putem fi de acord cu ele. Nu mai spun de declarațiile privind rasele, care nu sunt acceptabile.În același timp, discursul premierului Orban de sâmbătă nu a adus nimic fundamental nou, sunt aceleași concepții pe care le-am văzut deja în poziționările oficialilor ungari, doar că au fost puse împreună, iar unele au fost elaborate mai pe larg. Plus alte considerente de politică internă ungară. Desigur, fiecare stat își definește pozițiile pe teme internaționale așa cum consideră, dar, după cum este bine știut, România nu împărtășește aceste opinii inadecvate, de care ne delimităm în mod clar, pentru că ele afectează solidaritatea europeană privind acțiunea în sprijinul Ucrainei. România a susținut și susține necondiționat suveranitatea și integritatea teritorială ale Ucrainei, mai ales în actualul context", a completat Aurescu.