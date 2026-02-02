Biroul Politic Național al PNL, reunit luni seară la Vila Lac din București, a acordat un vot de încredere pentru președintele partidului, Ilie Bolojan. În urma votului secret, au fost înregistrate 47 de voturi "pentru" și 3 voturi "împotrivă".

Votul confirmă sprijinul majoritar al conducerii partidului pentru actualul lider al PNL, tot mai contestat chiar de colegii lui.

De asemenea, Biroul Politic Național a analizat și propunerea de demitere a conducerii ultimelor zece organizații județene după dezastrul la alegerile de anul trecut. În urma votului, rezultatul a fost următorul: 35 de voturi "pentru", 6 voturi "împotrivă" și 9 abțineri. De asemenea, cinci lideri PNL au absentat de la vot.

Printre liderii pe care Ilie Bolojan îi voia plecați se numără și cei de la sectoarele din București.

Întrucât nu a fost întrunită majoritatea calificată de două treimi prevăzută de statut (37 de voturi), propunerea de demitere nu a fost adoptată, iar conducerile filialelor respective își păstrează mandatul.

De asemenea, tot în ședință, Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, au prezentat principalele direcții ale pachetului de relansare economică, aflat în curs de definitivare.

Ministrul Finanțelor a subliniat că pachetul a fost construit în urma analizelor din cadrul unui grup de lucru, astfel încât măsurile propuse să fie compatibile cu obiectivele macroeconomice ale României și să susțină dezvoltarea economică pe termen mediu și lung.



Pachetul de relansare economică este structurat pe două paliere - reconfigurarea schemelor de ajutor de stat, prin lansarea a șapte programe dedicate, inclusiv pentru resurse minerale și materii prime critice, cercetare-dezvoltare și noi tehnologii, precum și industria de apărare și o componentă fiscală amplă, adresată microîntreprinderilor și întregului mediu de afaceri, a anunțat PNL într-un comunicat de presă.