Deși Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației pe 22 noiembrie, premierul Ilie Bolojan a trimis doar marți președintelui Nicușor Dan propunerea de revocare din funcție.

Anunțul a fost făcut de Biroul de presă al Guvernului, care mai precizează că interimar la Educație va fi Ilie Bolojan.

Daniel David și-a dat demisia din Guvern, nemultumit de bugetul pe 2026 pentru Educație. În plus, Daniel David nu vrea un buget de austeritate, pentru că deja a facut tăieri.

„Astăzi, 22 decembrie 2025, la exact un an de la invitația de a deveni ministru al Educației și Cercetării (22 decembrie 2024), i-am solicitat premierului eliberarea mea din funcția de ministru al Educației și Cercetării, prin depunerea demisiei la cabinetul acestuia. Recent am primit confirmarea. Deși demisia este un act unilateral, am vrut să fie o plecare amiabilă, așa cum a fost și colaborarea noastră. A fost o onoare să servesc țara noastră din această poziție ca specialist/tehnocrat susținut de PNL, dar neafiliat politic, în două mandate - 23 decembrie 2024 - 23 iunie 2025 și 23 iunie 2025 - (probabil) 23 decembrie 2025 - și le mulțumesc președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan pentru suportul constant. Pentru mine amândoi sunt oameni cinstiți și dedicați binelui țării, astfel că mă bucur că am avut ocazia să lucrăm împreună”, a scris Daniel David pe blogul său.

