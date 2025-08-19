Premierul Ilie Bolojan a avut marți o întrevedere cu procurorul general al României, Alex Florența, iar discuțiile au vizat temele majore de reformă din sistemul judiciar, în special reforma pensiilor din magistratură.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Guvern, printre aspectele analizate s-au aflat creșterea graduală a vârstei de pensionare, stabilirea unor perioade de tranziție pentru implementarea modificărilor, precum și ajustarea formulei de calcul a pensiilor.

În cadrul întâlnirii au mai fost abordate teme privind necesitatea unui cadru predictibil de salarizare pentru magistrați, îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activității și gestionarea volumului ridicat de dosare aflat pe rolul instanțelor și parchetelor.

Luni, premierul Ilie Bolojan a avut consultări cu reprezentanții asociațiilor de magistrați pe aceleași subiecte.

