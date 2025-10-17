Alegerile trebuie organizate în spiritul legii, susține premierul Ilie Bolojan, care spune că scrutinul pentru alegerea unui primar general al Bucureștiului ar putea fi organizat în noiembrie sau decembrie.

"Personal, cred că alegerile trebuie organizate în spiritul legii, pentru că chiar în litera ei ne-am respectat, dar spiritul legii este: face-ți-le cât mai repede, deci cred că trebuie făcute cât mai repede posibil pentru a fi în spiritul legii și în interesul bucureștenilor. Pentru că una este să ai un primar stabil, care are legitimitatea votului, și alta este să ai un interimar, indiferent cât de bine intenționat este domnul Bujduveanu, și face tot ce ține de el, și azi a fost prezent la fața locului. Deci, personal, cred că putem organiza alegerile la București, cât mai repede în final de noiembrie, început de decembrie", a declarat vineri la Radio România Actualități premierul Ilie Bolojan.

Șeful Guvernului a adăugat că va propune "săptămâna viitoare organizarea acestor alegeri sau în ultima duminică din noiembrie sau în prima duminică din decembrie".

Bolojan a mai spus că PSD a ridicat în coaliție condiția ca fiecare partid să aibă candidat propriu:

"Sigur, chiar dacă aceste lucruri nu au fost discutate în protocolul inițial, nu văd niciun fel de problemă să respectăm acest lucru, important este să avem alegeri în București".