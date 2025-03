Președintele interimar Ilie Bolojan și-a exprimat îndoiala față de modul în care premierul Marcel Ciolacu și-a exprimat nemulțumirea în public față de șeful diplomației Emil Hurezeanu.

"Dacă critici oameni care trebuie să te ajute să faci performanță în public, nu faci decât să le știrbești capacitatea de a face performanță, nu doar lor ca persoană, ci și instituțiilor. Și, în general, dacă am avut astfel de probleme (în administrația locală - n.r.), am preferat să le analizez o dată de două ori, de trei ori, și, când am fost convins că se impune o schimbare, am făcut-o. Dar nu am discutat public despre ea, pentru că nu m-ar fi ajutat cu nimic. Dacă aceste reguli sunt bune și la nivel național, urmează să ne convingem în perioada următoare", a declarat joi la Paris președintele interimar Ilie Bolojan, întrebat de nemulțumirea premierului Marcel Ciolacu față de șeful diplomației Emil Hurezeanu.

"Trebuie avut grijă la astfel de chestiuni, pentru că avem și așa destul de multe probleme. Dacă ne amputăm capacitatea de a acționa în orice zonă, nu știu dacă ne ajută", a mai spus Bolojan.

Marți, premierul Marcel Ciolacu a declarat, la Gândul.ro, că nu este un mare fan Hurezeanu: "Nu sunt un mare fan Hurezeanu. Știe și domnia sa. Cred că nici domnia sa nu e un mare fan Ciolacu. Propunerea pentru ministrul de Externe a fost făcută de PNL”.

Premierul a mai precizat că Hurezeanu este un diplomat "de modă veche".

"E un tip de diplomat cu ștaif, într-o zonă de diplomație foarte bună de adaptat în Europa. Nu este în dinamica diplomației care se impune acum cu Statele Unite ale Americii. Acesta este adevărul. Asta nu înseamnă că domnul Hurezeanu nu este un diplomat de excepție”, a mai adăugat Ciolacu.



Miercuri, Ciolacu a reiterat faptul că Emil Hurezeanu este un bun ministru și diplomat, dar în relația cu SUA este nevoie de o altă dinamică și el nu demite pe nimeni, însă va avea o discuție cu președintele interimar Ilie Bolojan.



Bolojan a respins, fără a spune încă clar, și propunerea de a trimite un reprezentant special în SUA care să negocieze în chestiunea Visa Waiver.

"Sunt două ministere care au lucrat pentru a se ajunge la acest proiect, e vorba de Ministerul de Externe și Ministerul de Interne, și cele două ministere vor colabora în perioada următoare cu Homeland Security pentru a clarifica aspectele care țin de suspendarea aplicării acestei proceduri, și sunt convins că în perioada următoare veți vedea precizări pe acest sens. Deci cele două ministere care au competențe tehnice și instituționale în acest domeniu, care au lucrat ani de zile, știu exact care sunt condițiile și pot clarifica aceste aspecte", a explicat președintele interimar.