Premierul Ilie Bolojan a răspuns joi seară atacurilor venite din partea șefului interimar al PSD, Sorin Grindeanu

"Eu pot să plec mâine, dar să mi să spună care sunt soluțiile geniale care corectează aceste lucruri și nu deranjează pe nimeni. În condițiile în care orice partid consideră ca Guvernul nu își face datoria are posibilitatea să depună moțiune de cenzură și să facă o majoritate în Parlament cu AUR, cu cine se poate, ca Guvernul să plece. Nu e o problemă. Dacă noi nu putem să ne respectăm între noi e greu de presupus că am putea câștiga încrederea cetățenilor", a spus Bolojan într-un interviu pentru Antena 3 CNN.

El a mai transmis că poate să fie el premier sau nu, "nu e o problemă".

"Toți suntem trecători. Dar trebuie să dăm răspuns la problemele acestea pe care le are România. De aceste probleme nu putem fugi, să ne înțelegem foarte bine", a mai explicat premierul.



"Noi, lumea politică, trebuie să înțelegem că nu mai merge cum a mers. Nu ține de un premier sau altul. Când nu mai ești pe această poziție e o ușurare. Va fi o ușurare, când, dacă suntem serioși, la finalul lui 2026, lucrurile se vor duce într-o direcție bună. Dar dacă nu suntem serioși bolovanul ăsta de credite și datorii vine peste noi indiferent cine va fi la guvernare. Dacă era totul perfect era înghesuială acum patru luni. Eu nu am o problemă să ies prost, dar să nu ies prost degeaba. Nu voi fi niciodată de acord să fac înțelegeri pe sprânceană pentru privilegii sau pentru alte lucruri", a mai completat acesta.



Replicile lui Ilie Bolojan au venit după ce Sorin Grindeanu l-a criticat pe Bolojan la Conferința Extraordinară a PSD Dolj.

”Să demonstrăm că poți guverna și cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată. Ați văzut că n-am folosit pluralul”, a spus Grindeanu.



