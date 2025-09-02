Premierul Ilie Bolojan susține marți, de la ora 10.00, o conferință de presă cu tema angajării răspunderii de luni seară și reforma în administrația locală. Ultima conferință de presă a premierului a avut loc pe 29 iulie.

UPDATE

O simulare detaliată despre posturile din administrația locală a fost publicată de Guvern pe site și poate fi consultată AICI.

+++

"Săptămâna trecută s-au împlinit două luni de când acest Guvern și-a preluat mandatul. La câteva zile după ce am preluat acest mandat, am constatat că situația pe care o preluam, cel puțin din punct de vedere al deficitului bugetar, era mult mai dificilă decât cea pe care o știam. Și de atunci și până astăzi, deci timp de două luni de zile, am pus în practică câteva măsuri, pe de-o parte, pentru a reduce deficitul, pentru a ține România ca o țară stabilă și o țară de încredere, pentru a ne atrage fondurile europene, pentru a susține dezvoltarea în anii următori și pentru a corecta nedreptățile. Pe componenta de deficit am lucrat pe creșterea veniturilor, pe scăderea cheltuielilor și pe prioritizarea investițiilor în vederea eșalonărilor. Nu era posibil la un deficit de aproape 10% să corectez cu o singură măsură, într-un termen rezonabil, acest deficit. Prin urmare, au trebuit puse în practică toate aceste trei măsuri, în diferite grade", a spus Ilie Bolojan.

Primul pachet care a fost adoptat a urmărit aceste măsuri, rezolvând o parte din probleme, a explicat premierul.

Cel de-al doilea, care a fost depus luni în Parlament, "reduce privilegiile din sectorul public, de la salarii la pensii sau beneficii foarte mari, care nu aveau în spate performanță, sau care sunt departe de ceea ce poate țara noastră să suporte din punct de vedere financiar".

De asemenea, acest al doilea pachet are rolul de a întări forța statului de a-și colecta taxele și impozitele, "exact de la cei care au reușit de ani de zile să evite plata acestora".

"Restabilim egalitatea de tratament între cetățeni și între firme, începem să facem ordini în sănătate, unde, deși s-au investit tot mai mulți bani în ultimii ani, nu se simte acest lucru nici în percepția pe care pacienții o au legat de calitatea serviciilor pe care le oferă sistemul nostru de sănătate, și nici în ceea ce privește condițiile care sunt oferite acestor", a continuat premierul.

Ilie Bolojan a explicat că acest al doilea pachet, format din cinci proiecte, trebuia să fie completat de-al șaselea, proiectul care ține de reformă administrației publice locale, dar pentru că nu s-a ajuns în Coaliție la o înțelegere, el nu a mai fost depus.

"Acest pachet însă este complementar pachetului de fiscalitate, pentru că, fără adoptarea lui, practic nu ne valorificăm potențialul administrației publice locale, care este o coloană vertebrală a administrației românești, și nu reducem o componentă importantă de cheltuieli pe care statul român nu o mai poate suporta în anii următoare", a mai spus Bolojan.

Când Ministerul Dezvoltării a propus o reducere de 25% a posturilor, Bolojan a spus că și-a dat seama "că facem ce am mai făcut", adică efectele nu vor fi vizibile, astfel că a propus o altă reformă mai amplă, iar marți după-amiază va fi publicată o analiză pe fiecare localitate din țară numărul maxim de posturi aprobate, simulărule de reduceri de personal și cine are personal în plus și va trebui să facă reduceri și câte administrații au personalul calculat corect.

"Va fi și o primă oglindă a administrației publice locale din România pe care o să o puteți analiza. Dacă vrem să avem o reducere de 5% a personalului, înseamnă că ar trebui să reducem cu cel puțin 30% numărul maxim. Am făcut o simulare și, din peste 3.200 de UAT-uri, în sub 1.000 ar trebui redus personalul. Asta înseamnă că în aceste localități, cu siguranță există personal supradimensionat", a declarat Bolojan.

Bolojan a făcut un apel la primarii și șefii de CJ să se uite cu atenție de ce lucrurile pot funcționa la fel de bine cu mult mai puțini angajați în localități cu populație și probleme similare, decât "acolo unde există un semnal că ar trebui să facă ceva".

Premierul a prezentat și o simulare a reformei pe fiecare județ în parte și a anunțat că Ministerul Dezvoltării și Ministerul de Interne vor mai face o colectare de date pentru a se asigura că nu există nicio eroare de comunicare a lor.

Ipotezele de lucru s-au aplicat pe două baze: numărul maxim de angajați din aparatul propriu și numărul de polițiști locali.

"Pnetru că există multe cazuri de primării care funcționează cu un aparat corect dimensionat și altele care nu, au acum oportunitatea să facă o analiză. A nu risipi banii de la cetățeni este o miză importantă", a mai completat prim-ministrul României.

Bolojan s-a arătat deranjat că se iau impozite suplimentare de la populație și, în loc să meargă la cofinanțări de proiecte, ei merg în "găuri negre" și "nu pot gira asta".

Deși pachetul a fost agreat inițial în Coaliție și trebuie făcute reformele, ele trebuie urmate de măsuri care să vizeze administrația centrală, unde este vizată o reducere cu 20% a posturilor, iar instituțiile pot funcționa foarte bine, ba chiar mai performant decât acum, a mai explicat premierul.

Întrebat dacă Nicușor Dan este un partener sau o "frână", Bolojan a replicat că președintele și partidele din Coaliție sunt partenerii premierului, pentru că "altfel lucrurile nu funcționează", dar "nu e ușor când ai 4 partide în Coaliție să cazi de acord".

De asemenea, el a negat orice tensiune cu Nicușor Dan și după întâlnirea de la Cotroceni de marți se vor comunica deciziile.

Întrebat dacă a amenințat că va demisiona, a spus că le-a transmis colegilor din Coaliție că există o înțelegere, un program de guvernare și nu rae "prea mult îngrămădeală pentru funcția de premier" când a preluat funcția, iar dacă ele nu se respectă, "e greu să îți exerciți această poziție".

Bolojan a reiterat că mediul privat are mare nevoie de oameni, astfel că, cei care pleacă din sistemul bugetar, se pot angaja în privat.

Deși PSD nu este de acord cu unele măsuri care vizează CASS-ul, Bolojan a spus că toate măsurile s-au discutat și a fost consens, dar asta nu înseamnă că unele măsuri sunt în acord cu dorințele partidelor. Modificarea acestor măsuri la scurt timp după adoptarea lor "creează breșe în viitor", consideră Bolojan.

El a refuzat să spună dacă există breșe sau nu în relația cu PSD, afirmând că, atunci când se depun moțiunile de cenzură după asumarea răspunderii, se va vedea dacă există sau nu unitate.

Legat de faptul că Nicușor Dan a cerut ca pensiile magistraților să fie 75% din salariu, iar perioada de tranziție la creșterea vârstei de pensionare să fie de 15 ani, iar Guvernul a decis o pensie de 70% și o perioadă de tranziție de 10 ani, Ilie Bolojan a spus că fiecare are viziuni diferite, iar Parlamentul nu a venit cu amendamente să modifice aceste lucruri.

Întrebat dacă proiectul privind pensiile magistraților cade la CCR își va da demisia, a declarat că, în acest caz, e greu de crezut că Guvernul poate avea legitimitate să mai vină cu astfel de măsuri.

Ilie Bolojan a transmis că toate măsurile sunt prevăzute în programul de guvernare și există consens pe ele, dar acum e nevoie de "coerență și responsabilitate" pentru a fi aplicate, refuzând să spună dacă inițial au fost agreate doar la nivel declarativ de PSD.

El a acuzat că Ministerul Dezvoltării, condus de UDMR, i-a propus o reducere cu 25% a posturilor în administrația locală la nivel național, pe care a catalogat-o "fake", deoarece la nivelul unor localități, cum ar fi Oradea, ar însemna o reducere a personalului de circa 3%, ceea ce nu ar avea niciun efect în privința economiei de bani.

"Când a apărut propunerea de reducere cu 25% a posturilor, lucrurile sunau bine, dar eu sper că a fost o analiză eronată. Când vezi că nu ai nicio reacție trebuie să te întrebi de ce. Făcând o analiză reală și cinstită am constatat că propunerea Ministerului Dezvoltării de reducere cu 25% a posturilor maxime era un fake, cu efecte nule", a explicat premierul.

Întrebat cu ce deficit încheiem anul cu aceste pachete fiscale și cele ce vor urma, Bolojan a spus că "nu cred că putem încheia anul cu un deficit sub 8%, dar Ministerul Finanțelor sigur va comunica estimările, odată cu rectificarea bugetară, programată în cursul acestei luni".

Premierul consideră că un salariu de 4.000 - 5.000 de euro pentru judecători este unul bun pentru Europa, în special pentru România, dar este normală alinierea la un standard european privind pensionarea.

+++

Liderii Coaliției sunt așteptați la ora 12:00 la Palatul Cotroceni, unde președintele Nicușor Dan i-a chemat pentru a rezolva tensiunile dintre Bolojan, PSD și UDMR. Premierul ar fi amenințat deja că își dă demisia din cauză că cele două partide se opun cu reforma administrației locale propusă de de el.