Premierul Ilie Bolojan a afirmat vineri seara că răspunderea pentru alegerile prezidențiale de anul trecut nu aparține „strict” serviciilor de informații, „principalii responsabili” fiind politicienii, informează Agerpres.

„În ceea ce privește răspunderi sau aspecte care țin de ceea ce s-a întâmplat anul trecut, de exemplu, aici nu e neapărat o răspundere, din punctul meu de vedere, care ține strict de serviciile de informații. Aici sunt niște răspunderi combinate. Gândiți-vă că într-o țară în care cota de încredere în lumea politică este la un nivel foarte scăzut, tot ce se spune de natură a diviza societatea respectivă, de natură a îi anunța pe oameni că guvernările au făcut un lucru pe ascuns sau altfel, are o credibilitate mult mai mare, prinde rădăcini mult mai puternice, pentru că solul este de așa natură, cum să vă spun, pregătit, încât minciuna și dezinformarea au un teren fertil”, a afirmat Ilie Bolojan, într-o emisiune la Prima TV.

El consideră că, prin menținerea unei cote de încredere „suficient de bune, efectele dezinformării (...) ar fi fost mult atenuate”.

„Principalii responsabili pentru acest lucru nu sunt serviciile, suntem noi, oamenii politici. Pentru că, dacă am fi menținut o cotă de încredere suficient de bună, efectele dezinformării, ale votului antisistem ar fi fost mult atenuate. Adică aici e o discuție foarte complexă și, știți, principalii vinovați pentru situația în care o comunitate votează masiv împotrivă trebuie să fie cei care au fost pe poziții de decizie în comunitatea respectivă. Ei nu pot să fugă de o răspundere și asta este situația”, a punctat premierul.

Întrebat dacă exonerează de orice vină serviciile de informații, Ilie Bolojan a răspuns: „Eu nu am exonerat de vină, dar, știți, într-o țară, v-am spus, în care lumea politică schimbă alegerile când crede că e cel mai bun lucru, creează niște așteptări care nu pot fi onorate, face tot felul de lucruri de genul acesta, normal că generează un vot împotrivă. Și, știți, de cele mai multe ori când un primar pierde alegerile, nu e de vină el, e de vină electoratul. Sigur, în accepțiunea primarului, dar, în fapt, niciun primar nu pierde alegerile fără să aibă și el o parte de responsabilitate. Deci, aici e o răspundere, să spunem, difuză și, în mod evident, întotdeauna când serviciile unui stat, care gestionează un anumit domeniu, sunt mai bine pregătite, anticipează ceea ce se întâmplă, sigur, gestionarea domeniului respectiv este mai bună și efectele care le au anumite acțiuni pot fi diminuate. Dar e ușor să dai vina pe alții. Trebuie să vedem ce e în răspunderea noastră”.