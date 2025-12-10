Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri seară, la B1TV, că nu a văzut documentarul Receorder despre starea jalnică a Justiției.

"Nu am văzut acest film. Înțeleg, însă, din informațiile pe care le-am primit că arată probleme sistemice în zona de justiție. Văd emoția care a fost creată. Ceea ce putem să facem este să verific împreună cu consilierii mei personali, împreună cu echipa de la Ministerul Justiției, care sunt problemele semnalate, să avem un dialog cu reprezentanții magistraților, cu asociațiile de magistrați, în așa fel încât, dacă aceste probleme sistemice sunt confirmate, așa cum înțeleg că sunt descrise în acest reportaj, atunci, inevitabil, trebuie aduse niște corecții, ceea ce înseamnă proiecte legislative care să corecteze lucrurile care nu funcționează în regulă", a spus premierul.

Bolojan crede că "emoția oamenilor este dată, probabil, de ceea ce au văzut" și spune că, "întotdeauna când oamenii percep un nivel al nedreptăților care depășește un anumit nivel, e o formă de protest”.

El a mai anunțat că va face o verificare a problemelor împreună cu consilierii personali și echipa Ministerului Justiției. Totodată, intenționează să inițieze un dialog cu reprezentanții și asociațiile magistraților pentru a identifica cu exactitate deficiențele.

Dacă problemele ridicate ]n materialul Recorder se confirmă, vor fi elaborate proiecte legislative menite să corecteze disfuncționalitățile.

