Premierul Ilie Bolojan a explicat duminică seară, la Antena 3, cum Guvernul nu va folosi niciun ban din Pilonul II de pensii și a explicat de ce ASF a propus ca banii să poată fi scoși, la ieșirea la pensie, în proporție de 25%, iar restul eșalonat.

Bolojan spune că, din anul 2030 încolo, va fi un număr mare de persoane care se vor pensiona.

”Ce se propune prin această lege? Exact cum banii aceștia se colectează lună de lună la fiecare salariu, și plata acestora, după ce intri în pensie, să se facă într-o manieră care, așa cum le spune și numele, să-ți asigure o sumă suplimentară la pensie. Și atunci luând modelul din toate țările europene, aici sunt niște date care nu pot fi contestate, ASF-ul a venit cu propunerea că atunci când ajungi în această situație să poți să scoți 25% din bani, dacă dorești, iar diferența să-i distribui pe următorii 10 ani. S-a luat 10 ani de zile în așa fel încât să se acopere durata de viață medie în România și acesta este calculul care a stat la baza acestei propuneri”, a mai declarat premierul, potrivit News.ro.



El a explicat cum s-a ajuns la această propunere, pentru a se evita riscul unor retrageri masive: ”Intrăm generația celor care am fost născuți în anii 65-75, deci o perioadă cu un număr mare de nașteri în România, cu un vârf de nașteri, pe fondul unor tensiuni, unor dezinformări, să nu ne trezim cu niște retrageri bruște care să strice practic toată componenta de pensii gestionate privat”.

El susține că i-ar fi mult mai simplu să nu facă nimic, dar s-ar putea ajunge într-o situație dificilă.

”Dar eu totdeuna am crezut că atunci când în mandatul tău, când vine o problemă care trebuie rezolvată, trebuie să faci ceea ce trebuie, nu ceea ce sună neapărat bine. Și deci e un proiect de lege, subliniez, nu e o ordonanță de urgență, nu se stabilește ceva”, a explicat Bolojan.

Premierul a subliiat că parlamentarii vor decide asupra acestui proiect privind pensiile și că vor mai exista dezbateri pe această temă.

”E un project de lege pe care îl propunem, nu este prin asumare, e un proiect pe care se trimite la Parlament, parlamentarii vor decide acest lucru, dar de ce este important să-l facem acum? Pentru că n-am făcut asta timp de 17 ani. Din 2008, când s-a apărut asta, au rămas numai niște prevederi care erau tranzitorii, dar n-au spus ce se întâmplă. Și România, pentru a intra în Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică are de trecut niște jaloane și una din aceste condiționări este să avem și acest proiect de lege care să plece la Parlament. În acest context, pentru că nu s-a făcut în anii trecuți această situație, a apărut acest proiect în discuție”, a mai declarat premierul.

Acesta anunță că vor fi și săptămâna viitoare două dezbateri pe această chestiune.

”În urma acestor dezbaterii sper să se clarifice lucrurile. Deci că guvernul nu confiscă niciun ban, nu folosește niciun bani, doar că în acest proiect se propune ca la fel cum banii se colectează eșalonat și sunt dedicați unei completări a pensiei pe care o asigură statul și după ce se ajunge să beneficiezi de pensie, să poți într-adevăr să iei 25%, asta este media din prevederele din toate țările UE, iar diferența este că o poți eșalona lună de lună”, a adăugat Ilie Bolojan.

Guvernul pregătește modificări substanțiale în ceea ce privește administrarea pensiilor private și plata acestora. Una dintre cele mai importante constă în faptul că, dacă până în prezent contribuabilii la pilonul de pensii administrate privat puteau solicita retragerea integrală a sumei cotizate de-a lungul anilor, propunerile discutate în Guvern sunt ca beneficiarul să poată solicita doar 25% din suma cotizată, urmând ca restul să fie plătit în tranșe lunare.

