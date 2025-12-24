Premierul Ilie Bolojan afirmă că datele bugetare din acest an indică o schimbare de direcție în gestionarea finanțelor publice, cu cheltuieli mai mici ale statului și un deficit aflat pe o traiectorie descendentă, informează Agerpres.

Mesajul a fost transmis miercuri, în contextul adoptării de către Guvern a așa-numitei „Ordonanțe trenuleț”, menită să asigure funcționarea statului și stabilitatea fiscală până la aprobarea bugetului pe 2026.

Potrivit premierului, deficitul bugetar a ajuns în luna noiembrie la 6,4% din PIB, față de 7,15% în aceeași perioadă a anului trecut. În termeni nominali, acesta se situează la aproximativ 121 de miliarde de lei, comparativ cu 125 de miliarde în 2024. Diferența, de circa 4 miliarde de lei, este prezentată de șeful Executivului drept o economie realizată printr-un control mai strict al cheltuielilor. „Gestionăm bugetul în mod responsabil”, a subliniat Ilie Bolojan, precizând că obiectivul pentru 2026 rămâne un deficit cuprins între 6% și 6,5%.

Ordonanța de urgență adoptată marți seara este descrisă de premier ca un instrument necesar pentru menținerea stabilității bugetare și pentru oferirea de predictibilitate mediului economic, într-o perioadă de tranziție până la aprobarea bugetului pe anul viitor. Actul normativ reunește măsuri care vizează atât reducerea presiunii pe cheltuielile publice, cât și stimularea investițiilor și a activității economice.

În zona fiscal-bugetară, Guvernul mizează pe limitarea unor cheltuieli considerate neesențiale și pe amânarea unor măsuri care ar fi generat costuri suplimentare în asistența socială, precum și pe reguli mai stricte de responsabilitate financiară pentru întreprinderile publice. În paralel, Executivul propune ajustări ale impozitării, cu reduceri graduale ale taxării cifrei de afaceri în 2026 și eliminarea acesteia din 2027, dar și cu măsuri de sprijin pentru anumite categorii economice, inclusiv în agricultură și construcții.

Guvernul anunță, totodată, continuarea măsurilor de protecție socială pentru persoanele vulnerabile, prin menținerea unor facilități salariale, prelungirea voucherelor de energie și asigurarea continuității programului „Masă sănătoasă” în școli. În relația cu autoritățile locale, ordonanța prevede soluții tranzitorii pentru funcționarea acestora și resurse financiare dedicate cofinanțării proiectelor din PNRR și susținerii sistemelor de termoficare.

În completarea acestui pachet, Executivul a adoptat și o ordonanță separată care stabilește criterii de prioritizare a investițiilor finanțate în 2026. Premierul a mai precizat că Ministerul Dezvoltării intră în anul viitor fără datorii, cu toate facturile achitate la zi, un semnal pe care îl consideră relevant pentru disciplina bugetară asumată de Guvern.

„Prin aceste măsuri, asigurăm un buget echilibrat în 2026, sprijinim investițiile și creșterea economică și protejăm stabilitatea fiscală”, a concluzionat Ilie Bolojan.