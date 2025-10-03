Premierul Ilie Bolojan nu a putut explica vineri de ce nu există în rectificarea bugetară o reducere a subvențiilor partdelor, susținând că va mai fi o rectificare în 2025 și poate se ajunge la un acord pentru renunțarea la subvenție în ultima lună.

Întrebat faptul că rectificarea bugetară prezentată recent nu include și o reducere a subvențiilor partidelor politice cu 10%, premierul Bolojan a spus că va mai fi o rectificare în 2025 și "poate se ajunge la un consens ca, pe ultima lună, de exemplu, să nu se mai acorde subvențiile, ceea ce înseamnă o reducere de 10%".

Procentul de 10% a fost avansat anterior chiar de premier.

Ilie Bolojan a respins comparația făcută între banii primiți de partidele din România - PSD a obținut 15 euro pentru fiecare vot, iar PNL a primit 18 euro pe vot - și cele din Germania - 0,85 de euro pentru fiecare vot obținut.

"Ați făcut o comparație legată de anul electoral când alocările au fost cele mai mari și față de acest an electoral, dacă vă aduceți aminte, când s-a format bugetul, a fost o tăiere de 40%. Dar eu am mai spus, cred că partidele politice din România pot funcționa cu subvenții mai mici de la bugetul de stat, sunt un susținător al acestei abordări, dar, din nou, în afară de procente, trebuie să ne gândim la sume și la efecte. Una este să lucrezi pe spații mari, și acolo 5% are un efect de multiplicare foarte mare, și alta este să iei un punct și să aplici un anumit procent sau altul, pentru că efectele sunt total diferite", a spus Bolojan.

Premierul a adăugat, în schimb, că e de acord că "atunci când ești într-o perioadă de restriște, de reduceri de cheltuieli, toți, inclusiv partidele politice, parlamentarii și toți cei care s-au comportat într-un anume fel, au avut niște sume normale în anii trecuți, trebuie să fie parte la acest efort și sunt convins că se va ajunge la o soluție pentru a se veni cu o corecție suplimentară față de ceea ce a fost până acum".