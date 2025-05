Președintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, a declarat vineri că el nu a comentat, în general, deciziile Curții Constituționale sau ale instanțelor, dar în cazul deciziei de joi privind declarațiile de avere e nevoie de modificări legislative.

"Nu am comentat, în general, deciziile Curții Constituționale sau ale instanțelor. Chiar dacă, la nivel european, nu există o procedură unitară privind transparența declarațiilor de avere, experiența acumulată în România în acești ani arată că transparența publicării acestor declarații, atunci când deții o funcție publică, a fost un câștig. Asigurarea transparenței este un element esențial pentru recâștigarea încrederii în instituții. În plus, există numeroase zone din instituțiile publice în care lucrurile au scăpat de sub control – de la cumulul de câștiguri, până la indemnizații care nu se justifică – iar transparența declarației acționează ca un fel de frână pentru a nu se sări calul", a scris Bolojan pe pagina lui de Facebook.

El a adăugat că "vedem, din păcate, ce se întâmplă în unele companii de stat, unde câștigurile <au fost secretizate>. În orice sistem, transparența este un instrument administrativ eficient care limitează corupția. După publicarea motivării deciziei Curții Constituționale, este necesar ca situația să fie analizată pentru a vedea în ce măsură se pot face modificările necesare pentru a asigura în continuare transparența și accesul public la informații relevante. Voi susține acest lucru".

În același timp, Bolojan consideră că este important "să construim o cultură a transparenței, nu doar prin reglementări clare, ci și prin aplicarea consecventă a acestora și prin măsuri suplimentare care să întărească integritatea în sectorul public".

"Perioada următoare trebuie să aducă un efort susținut în această direcție", a conchis liderul PNL.