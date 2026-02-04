După luni de critici și proteste, premierul Ilie Bolojan a vorbit miercuri despre faptul că se poate discuta despre o modificare a costului taxelor și impozitelor locale, însă ea trebuie luată înainte de adoptarea bugetului de stat pe 2026.

"Am discutat cu Kelemen Hunor azi. Răspunsul nu poate fi dat foarte simplu, e o problemă complexă. România s-a angajat să aducă impozitele pe proprietate la un nivel mai mare, fiecare localitate a avut o marjă de apreciere. (...) Unele primării au ajuns în situația ca impozitul stabilit să fie mai mare decât nivelul minim stabilit de lege și ar vrea să revină, dar legea nu le permite să scadă. Eu cred că e un atribut al administrației locale să poată să crească sau să scadă impozitul și putem vedea cum se poate corecta în aceste situații", a spus Bolojan.

El a mai precizat că "ar trebui să facem asta în termen scurt, înainte de aprobarea bugetului", afirmând și că "a fost un an deosebit din punct de vedere al impozitelor, din cauza contestărilor la CCR".

Anterior declarației premierului, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat că a vorbit cu Ilie Bolojan despre faptul că majorarea taxelor și impozitelor locale cu peste 100% trebuie corectată și a primit un răspuns pozitiv.

"Eu am discutat cu premierul astăzi și nu m-a refuzat, mi-a zis: <<Lasă-mi un pic de timp, să fac o analiză și să vedem cum putem reveni>>", a spus Kelemen Hunor la EuropaFM.