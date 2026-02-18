Premierul Ilie Bolojan a transmis, printr-un mesaj video, că reforma pensiilor magistraților, validată miercuri de CCR, este "un pas esențial spre corectarea inechităților, care au afectat încrederea oamenilor în stat".

"Am luptat pentru principiul că privilegiile nejustificate nu își au locul într-un sistem public. Nu ne mai putem permite să pensionăm oameni în deplinătatea forței fizice și intelectuale la 50, 51 sau 52 de ani. În luna martie vom veni cu un proiect de lege care va continua corecțiile. Într-un stat democratic, respectul față de magistrați este o piatră de temelie. Nu am nicio îndoială că, în urma acestei reforme, acest respect nu doar că nu va fi știrbit, ci, din potrivă, va fi consolidat", a transmis premierul.

El a adăugat că reforma pensiilor magistraților are și o componentă financiară, cele 230 de milioane de euro aferente jalonului din PNRR, iar imediat ce legea va fi promulgată, "vom continua toate demersurile pentru a evita pierderea banilor".



