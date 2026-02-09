Senatul a dezbătut luni mai multe moțiuni simple depus de AUR, POT și PACE – Întâi România și care vizează acordul UE-Mercosur.

"Ei știu exact cum nu este bine, dar niciodată nu oferă o soluție reală. ⁠Întreaga construcție a textului moțiunii pare să spună că semnatarii au aflat despre acest acord cu țările Mercosur abia atunci când Uniunea Europeană a anunțat încheierea negocierilor. ⁠Realitatea este că acest acord, unul dintre cele mai ample acorduri comerciale din lume, este în proces de negociere încă dinainte ca România să devină membru al Uniunii Europene. ⁠Spune textul moțiunii că suntem condamnați să ne agățăm de o locomotivă europeană, în urma căreia suntem un biet vagon de marfa. ⁠Adevărul factual este acela că o vreme și noi am fost în cabina acestei locomotive", a spus premierul în plen.

El a adăugat că⁠ în 2019, când am deținut președinția rotativă a Consiliului European, anunțam la finalul mandatului că am încheiat negocierile cu țările Mercosur.

"⁠România a contribuit la pregătirea celor trei runde de negocieri care au avut loc pe parcursul jumătății de an în care am deținut președinția. ⁠Vorbim de ceva ce s-a întâmplat în urmă cu șapte ani. •⁠ ⁠Nimeni nu a fost îngrijorat, nimeni nu s-a întrebat public atunci dacă e bine sau e rău, dacă acest tratat ne ajută sau ne încurcă. ⁠La finalul anului trecut, pe 19 decembrie, după Consiliul European, după ce președintele Nicușor Dan anunța că România este în favorul acestui acord, a fost liniște. ⁠Nimeni nu s-a îngrijorat. Nu a existat nicio declarație politică. ⁠Să ne fie clar tuturor, acesta este un tratat economic care vine ca orice în viață, cu riscuri și cu oportunități. ⁠Obiectivul nostru este să ne gestionăm riscurile și să ne maximizăm oportunitățile. ⁠Și pot să înțeleg rezervele deținătorului portofoliului Ministerul Agriculturii legat de componenta de riscuri pentru că aici, într-adevăr, ar putea să fie niște riscuri", a mai spus el.

Bolojan a mai transmis că acest tratat a mai căpătat câteva pârghii de control pentru noi, pe ultima sută de metri, tocmai pentru a proteja piața europeană, în momentul în care se va deschide pentru țările Mercosur, pe o durată care se va întinde pe 10-15 ani.

De asemene, el a acuzat semnatarii moțiunii că fac "ceea ce fac de ani de zile - sădesc spaime în rândul celor care nu știu nici detaliile acordului cu țările Mercosur, nici cum funcționează economia mondială".

"⁠Ori nu înțeleg nimic, ori fac cu bună știință. ⁠Mi-e greu să spun care variantă ar fi mai scuzabilă pentru oameni care au acces la informația adevărată. ⁠O să spun doar ceea ce înțelege toată lumea. ⁠Nu vom fi o țară cu adevărat prosperă, decât atunci când vom fi mai competitivi, când vom produce mai mult și vom vinde mai mult din ceea ce producem. ⁠Și ca să putem vinde ceea ce produce ca țară, avem nevoie de piețe de desfacere, iar tratatul cu țările Mercosur exact asta face⁠ ⁠Deschide pentru Uniunea Europeană și pentru România o piață imensă. ⁠Și depinde de noi să folosim aceste oportunități", a continuat el.

De asemenea, tot luni, senatul mai are pe masă luni alte două moțiuni depuse de formațiunile extremiste, una îl vizează pe ministru Apărării, Radu Miruță, iar cealaltă îl vizează pe ministrul interimar al Educației, Ilie Bolojan.