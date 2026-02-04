Premierul Ilie Bolojan spune că se va adresa Curții Constituționale pentru a prezenta "consecințele amânării deciziei pe pensiile magistraților".

"Un element important este absorbția de fonduri europene. Așa cum v-am spus, va fi un vârf anul acesta, dar pentru asta e nevoie, pe de o parte, să accesăm finanțările care vin prin PNRR, care sunt condiționate de respectarea jaloanelor pe care România s-a angajat să le îndeplinească. Unul dintre aceste jaloane este cel legat de pensiile magistraților, jalonul 215, unde avem o reținere de aproape 230 de milioane de euro", a spus, miercuri seară, Ilie Bolojan.

Din discuțiile cu Comisia Europeană de săptămâna trecută, în momentul de față Comisia consideră că acest jalon nu este îndeplinit.

În consecință, Ilie Bolojan a anunțat că joi va informa Curtea Constituțională asupra consecințelor amânării unor decizii.

"Așa cum știți, s-a făcut o încercare pentru a rezolva această nedreptate anul trecut, s-a dat o amânare și apoi a doua încercare, au fost aceste amânări în cascade. În condițiile în care nu se va lua o decizie și se va merge din nou pe amânare, probabilitatea să pierdem acești bani este foarte mare. Și cred că fiecare instituție trebuie să fie informată cu privire la consecințele unor anumite decizii. Pentru noi este important să închidem toate aspectele care țin de aceste clarificări, pentru că avem de încasat 2,6 miliarde de euro. Cu cât rezolvăm toate aceste probleme care țin de această cerere de plată mai repede, cu atât avem banii aceștia la dispoziție, ceea ce înseamnă pentru noi capacitatea de a ne plăti fără întârzieri constructorii și de a ține un ritm bun a lucrărilor, în așa fel încât, odată cu celelalte cereri de plată pe care trebuie să le depunem, dar nu le putem depune decât după ce terminăm cererea anterioră, să putem să finalizăm aceste lucrări până în luna august, în așa fel încât România să nu piardă acești bani", a spus el.

CCR a amânat până acum de patru ori decizia finală privind legea pensiilor speciale ale magistraților. Noua amânare a fost stabilită pentru 11 februarie.