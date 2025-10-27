Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică seară, la Digi24, că miza nu este să fie prim-ministru în orice condiții, ci să facă ceea ce trebuie pentru țară.

„Miza mea nu este să fiu premier în orice condiții. Miza mea este să fac ceea ce trebuie, cât timp sunt premierul României. Dacă partide din coaliție, dacă oameni politici din coaliție au soluții mai bune să le spună și dacă nu le convine guvernul, pot iniția acțiuni parlamentare pe componenta de moțiuni de cenzură, pot să facă o majoritate așa cum o vor și premierul pleacă. Dacă aveau ideile astea, trebuiau să le pună în practică ani de zile cât au fost la guvernare. Trebuia să-și asume acum patru luni când nu a fost un entuziasm cine să fie premier sau dacă totuși s-au răzgândit să vină să spună care sunt soluțiile”, a declarat Ilie Bolojan.

El a precizat că acest dialog în contradictoriu nu face decât să dea senzația de instabilitate și de neseriozitate.

„Altfel, acest dialog pe care îl vedem nu face decât, pe de o parte, să dea senzația de instabilitate, să dea senzație în ochii cetățenilor de neseriozitate și oamenii nu se așteaptă la aceste lucruri de la noi. Oamenii se așteaptă să rezolvăm problemele. Asta este problema și deci pe mine nu m-ați văzut potențând conflicte. Încerc să port un dialog cu toți colegii în așa fel încât să rezolvăm problemele țării noastre. Asta este miza pentru noi”, a explicat premierul Bolojan.

