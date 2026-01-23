Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, la Radioul public, faptul că nu este certă eliminarea plafonării prețului la gaz din primăvară, dar "nici nu o putem lungi foarte mult".

"Nu este certă eliminarea plafonării (la gaz - n.r.), dar nici nu o putem lungi foarte mult, pentru că noi avem o procedură de infringement. Deci noi încălcăm o directivă europeană cu această formulă de plafonare și nu mai avem foarte mult timp, e vorba doar de nivel de luni, în care am mai putea să facem o anumită formulă tranzitorie. Trebuie să vedem cum vom gestiona lucrurile în perioada următoare. Cel mult într-o săptămână, două, vom lua o decizie pe baza analizelor care se fac, în așa fel încât să fie o decizie predictibilă cu câteva luni de zile înainte, în așa fel încât piața de gaz să poată să se așeze și să nu ajungem până foarte aproape de luna aprilie", a spus premierul.

El a fost întrebat și dacă mai există datorii pentru furnizorii de energie, afirmând că mai sunt "restanțe la zona de energie, mai avem în zona de sănătate, de exemplu, de concedii medicale, plata concediilor medicale".

Euractiv România scria cu o zi înainte că plafonarea prețului la gaz, care expiră pe 31 martie, ar urma să nu mai fie prelungită după această dată, potrivit planurilor Guvernului Bolojan.

Plafonarea prețului gazelor în Romania a fost prelungită prin OUG 6/2025, care stabilește prețuri maxime pentru consumatorii casnici și noncasnici, valabilă până pe 31 martie 2026, cu tarife de maximum 0,31 lei/kWh pentru majoritatea clienților casnici și 0,37 lei/kWh pentru unii noncasnici, protejând de fluctuațiile pieței, deși există dezbateri privind sustenabilitatea acesteia.

