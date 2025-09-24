Premierul Ilie Bolojan a negat miercuri că intenționează să demisioneze, iar legat de decizia CCR pe patru din cele cinci legi asumate în Parlament, acesta a spus că așteaptă pronunțarea judecătorilor pe data de 8 octombrie.

"În mod evident, și aceasta este așteptarea mea, pentru că Guvernul a întocmit aceste proiecte căutând să respecte toate rigorile constituționale. Așteptăm decizia CCR la noul termen, având încredere că, da datorită acestei respectări, proiectele respectă prevederile constituționale. Curtea se va pronunța așa cum consideră de cuviință", a spus Bolojan, întrebat dacă va demisiona în cazul în care decizia CCR va fi nefavorabilă Guvernului.

Premierul a mai transmis că a văzut "în permanență discuții legate de demisie, dar nu la asta mă gândesc acum".

"Mă gândesc la măsurile pe care trebuie să le luăm în perioada următoare, cum să ieșim cu țara la liman, cum să ne dezvoltăm, iar stabilitatea politică joacă un rol important în acest lucru. Eu am spus și continuă să spun că voi rămâne în această funcție atâta timp cât pot face ceva relevant. Dacă voi lua vreodată decizia să demisionez, vă voi anunța eu, nu e nevoie să adresați la fiecare întâlnire aceeași întrebare sau să speculați", a conchis el.