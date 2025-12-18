Premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan au păreri diferite despre marile dosare de corupție când vine vorba de prescripția faptelor.

”Fără să fiu un specialist în materie juridică, pentru că nu asta este specialitatea mea, consider că cel puțin în fapte de corupție grave nu ar trebui să existe prescripție. Deci nu ar trebui să există. La lucrurile mici, la lucrurile care n-au o relevanță pentru societate, este o situație”, a spus, miercuri, Ilie Bolojan într-un interviu la DigiFM.

Premierul a mai precizat că. în momentul în care trec cinci ani de zile, șapte ani de zile, "vă dați seama că oamenii nu mai știu de ce s-a dat o sentință, care este spețea, pentru că a dispărut din memoria socială".

"Deci, durata proceselor este o problemă importantă și aici trebuie văzut legislația, alte aspecte legate dspre cum funcționează completele și aici de aceea am decis să formăm un grup care să analizeze aceste aspecte împreună cu reprezentanți ai CSM-ului, ai procurorilor și judecătorilor, dacă vor dori să participe”, a continuat el.

Joi, înaintea participării la reuniunea Consiliului European, președintele a fost întrebat cum vede declarația premierului.

"Da, e o discuție pe care să o avem în spațiul public. Întrebarea fundamentală, în opinia mea, este următoarea. În momentul acesta, pentru fapte mari de corupție, atât din codul penal, cât și din acea lege specială a DNA, termenul de prescripție ajunge undeva la 15 ani. Eu cred că problema fundamentală este de ce noi nu reușim în 15 ani să rezolvăm o faptă de corupție. Adică ar trebui în 2-3 ani persoanei care este vizată de un astfel de dosar să-i se termine și cercetarea și judecarea, ca să aibă o soluție. Asta e problema fundamentală", a spus Dan.

