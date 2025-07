Premierul Ilie Bolojan a susținut vineri o nouă conferință de presă, de data aceasta prezentând măsurile care se vor lua la nivel local pentru a economisi bani la buget și a reduce risipa de resurse.

"Sunt trei direcții importante pe care le vizăm prin măsurile pe care le propunem prin acest pachet. O direcție importantă este să avem mai multă eficiență și mai multă responsabilitate în administrația publică-locală", a spus Bolojan.

Una din măsurile importante care vor fi propuse este legată de plafonarea numărului de angajați, prin stabilirea număr maxim de oameni pentru fiecare localitate la nivel național.

"Pentru primării indicatorul principal va fi numărul de locuitori, pentru că în general primăriile au funcții asemănătoare, iar pentru consiliile județene pot fi indicatorii rafinați, nu doar numărul de locuitori dintr-un județ, poate fi numărul de unități administrative sau dacă are un spital județean în subordine sau dacă nu are un consiliu județean, atunci trebuie să aibă, de exemplu, un mic compartiment, două-trei persoane care să gestioneze această activitate, sau în funcție de numărul de autorizații de construire pe care direcția arhitectului-șef le eliberează. Dacă le eliberează pentru toate unitățile administrative, dacă doar parțial, și în felul acesta vom avea un număr maxim de angajați ai primăriilor din România", a spus premierul.

El a explicat de ce este nevoie de această măsura, afirmând că sunt situații în care "avem primării cu un număr mic de angajați, care funcționează foarte bine, și avem aceleași primării, având o populație asemănătoare, cu un număr mult mai mare de angajați, unde nu se vede niciun plus de servicii, niciun plus de calitate".

Ilie Bolojan a declarat și că sunt consilii județene care au un număr de aproximativ 100 de angajați și avem consilii județene mai mici, care au un număr de peste 200 de angajați și nu s-a constatat că la cele cu număr redus sunt disfuncționalități în activitate sau că nu își gestionează problemele.

"Acolo unde personalul în administrațiile publice locale a fost supradimensionat să trebuiască să fie redus, iar la autoritățile unde acesta este deja redus, această măsură nu îi va afecta. Din potrivă, dacă periodic am avut organigramele blocate și nu au mai putut face angajări, această măsură le va permite celor care au personalul calculat în mod corect să aibă flexibilitate de a-și stabili organigramele așa cum doresc", a continuat el.

Premierul s-a referit și la o altă măsură pe care Guvernul o propune tot în zona de limitare vizează polițiștii locali.

El a precizat că în reședințele de județ avem cel mai mare număr de polițiști locali din România.

"Și aici avem situații în care suntem la extreme, avem orașe care au un polițist la două mii de locuitori și avem alte orașe de dimensiune asemănătoare care au numărul de polițiști care depășește limita legală, de exemplu Buzău este în această situație, și care nu reușește să-i aducă sub limita legală datorită proceselor care treneaz[ de ani de zile. Nu s-a constatat ca într-un oraș cu număr mic de polițiști să avem infracționalitate sau problemele de curățenie, scăpată de sub control sau în orașul cu personalul poliției locale supradimensionat, lucrurile să fie total diferite", a adăugat premierul.

Prim-ministrul a mai spus că în multe domenii Poliția Locală și Poliția Națională au atribuții asemănătoare și, dacă toate camerele de lua vederi sunt duse într-un singur dispecerat, atunci toate polițiile își fac datoria mult mai bine, pentru că "o bună parte din zona de intersecții aglomerate, zone pietonal, zone infracționale cu potențial ridicat sunt supravegheate și în felul acesta putem să evităm suprapunerile de forțe, putem să clarificăm responsabilitățile, în așa fel încât primarii să aibă un rol mai important în coordonarea activităților de ordine publică și circulație pe componenta Poliției Naționale, iar per ansamblu întreg sistemul de ordine publică să fie mult mai bine organizat, evitând, așa cum v-am spus, cheltuieli inutile și suprapuneri de competențe".

O altă măsură importantă este stabilirea unei grile de salarizare unică pentru localitățile care nu-și acoperă din veniturile proprii nici măcar cheltuielile de personal. În prezent, fiecare consiliu local are competența să stabilească atât organigrama, deci numărul de angajați, dar și grila de salarizare, nivelul de salarizare pentru fiecare angajat și grilă să respecte o condiție importantă, să nu depășească salariul viceprimarului.

"În multe localități, grila de salarizare este integral foarte apropiată de salarul viceprimarului, deci este dusă la maxim, foarte apropiat, în condițiile în care avem 25% din localitățile din România, e vorba în principal de primării de comune, care nu își acoperă din veniturile proprii, nici cheltuielile cu salariile a angajaților respectivi. Prin urmare, stabilirea unei grile de salarizare pentru aceste localități la nivelului național, pe care nu o vor putea depăși, dar vor putea să coboare, dacă situația locală financiară impune acest lucru, este o decizie corectă, având în vedere faptul că, în fapt, Guvernul României asigură finanțarea acestor localități cu sume importante și atunci, dacă cea mai mare parte a sumelor vin de la Guvern, este normal să existe o standardizare de cheltuieli la nivel național", a spus Bolojan.

De asemenea, celelalte unități administrative, ale căror venituri proprii le acoperă integral cheltuielile, își vor putea stabili, așa cum este și în prezent, grila de salarizare și organigrama pentru a-și optimiza funcționarea și pentru a oferi servicii cât mai bune.

O altă măsură este alocarea fondurilor guvernamentale în funcție de eficiență activității, cum ar fi gradul de colectare al impozitelor.

"Această prevedere a fost amânată, deși este în Codul Finanțelor Publice Locale, în fiecare an prin legea bugetului. Aceasta amânare a avut atât componente obiective, dar și grija de a nu deranja aleșii local. Componenta obiectivă era legată de capacitatea unui primar de a-și încasa taxele și impozitele. (...) În condițiile în care nu se vor realiza indicatorii de eficiență, sumele de la nivel guvernamental vor fi repartizate direct proporțional cu ceea ce s-a realizat la nivel local", a spus Ilie Bolojan.

O altă măsură importantă este posibilitatea ca un funcționar public să aibă norma împărțită între două-trei primării.

"Gândiți-vă că și în sectorul privat, de exemplu, sunt contabili, oameni din IT care deservesc mai multe sisteme, mai multe companii. La o primărie mică, colaborarea între primării este foarte importantă și mă gândesc că un contabil poate să rezolve problemele de contabilitate o jumătate de normă la o primărie, o jumătate la alta. Un secretar al unei primării, practic, dacă nu are un volum mare de hotărâri de adoptat și nu sunt aceste volume, poate să acopere, fără probleme, două primării.

Bolojan a vorbit și despre faptul că, în actuala legislație, pe lângă fiecare ales local, primar, viceprimar, președinte de consiliu județean, vicepreședinte, există un număr de oameni în cabinet. Doi la un primar de comună, unul la un viceprimar de comună, la un președinte de consiliu județean - 4.

"Cred că putem reduce acest număr, pentru că la nivel de țară numărul acestora depășește 10.000 și, la fel cum ne vom propune ca și la nivel central să reducem aparatele de consilier de pe lângă fiecare demnitar, cred că putem face acest lucru și la nivel local, în așa fel încât să avem per total administrații mai eficiente, mai responsabile și am încredere că aleșii locali, din rândul cărora provin și eu, și am 16 ani de activitate continuă ca ales local, înțeleg că putem funcționa mult mai bine, putem avea servicii mai bune pentru comunitățile noastre, cu mai puțini bani, fiind în serviciu a oamenilor, dar folosind toate pârghiile pe care le avem la dispoziție pentru acest lucru", a conchis Bolojan.

Alte măsuri au fost prezentate de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Ministrul a declarat că se va propune o simplificare a procedurilor de descentralizare, astfel încât să există posibilitatea, într-un termen cât mai rapid posibil, să fie predate atribuții de la nivelul administrației publice centrale către nivelul administrației publice locale, împreună cu resursele financiare aferente și unde este cazul și cu imobilele care însoțesc aceste atribuții.

O măsură specifică în noul pachet fiscal este aceea referitoare la descentralizarea activității organizării jocurilor de noroc, astfel încât autoritatea locală, adică primăria, să aibă dreptul de a decide dacă autorizează sau nu autorizează această activitate de jocuri de noroc pe raza localității pe care o gestionează.

"De asemenea, autoritatea locală poate decide, în cazul în care răspunsul este afirmativ, amplasarea acestor activități de jocuri de noroc pe o anumită zonă, pe anumite străzi pe care le identifică după nevoia și interesul local. Autoritatea locală poate să decidă instituirea unei taxe speciale, anuale, care se va plăti de către operatorul licențiat pe jocuri de noroc, care desfășoară activitatea. Conform procedurii, în 30 de zile de la notificarea de la operatorul licențiat că dorește să deschidă o asemenea activitate, autoritatea locală va putea decide un acord sau un refuz", a spus Attila.

În ceea ce privește activitățile care se desfășoară în prezent, va fi instituit un termen de șase luni de zile, un termen tranzitoriu, astfel încât cei care desfășoară aceste activități vor trebui să ceară acceptul autorității locale.

Potrivit lui Cseke Attila, aceasta este o măsură de descentralizare prin care "autoritatea locală, comunitatea locală poate să decide dacă are nevoie, are un interes de a avea o asemenea activitate pe raza localității și, evident, să impună o taxă specială. Dacă nu există acest interes, atunci poate împiedica practic această activitate".

Guvernul va institui măsuri prin care alte venituri ale unei persoane domiciliate pe raza unei unități administrativ-teritoriale să poată fi reținut la sursă, conform Codului de procedură civilă, iar aceste venituri să poată fi lunar, până la stingerea debitului virate direct în contul unității administrativi-teritoriale, astfel încât nu primăria să umble cu titluri executorii.

Alte măsuri care privesc corelarea cu necesitatea de a avea certificat de atestare fiscal la zero, adică un cetățean care și-a plătit taxele și impozitele locale.

"Vom propune ca suspendarea permisului de conducere să aibă loc în cazul în care amenzile contravenționale de circulație nu sunt achitate în termen de 90 de zile de la comunicare. Vom propune ca restituirea permisului de conducere suspendat să aibă loc sub condiția dovedirii achitării tuturor debitelor pe care le are cetățeanul posesor de permis. Dacă există un debit scadent care nu este achitat, permisul de conducere nu se restituie până la achitarea acestui debit. Radierea din circulația unui autovehicul nu se va putea face decât cu prezentarea certificatului de atestare fiscală, adică cu stingerea tuturor datorilor. La achiziționarea de autoturisme, cumpărătorul va putea achiziționa un autoturism și îl va putea înscrie pe numele lui atunci când are toate datorile plătite. Astăzi, conform legii, doar vânzătorul este obligat să aducă certificat de atestare fiscală", a spsus Attila.

Sunt vizate și autorizațiile de construire, care vor putea fi eliberate doar cetățenilor care și-au achitat aceste taxe și impozite locale sau amenzile contravenționale. De asemenea, se propune instituirea unor mecanisme moderne de verificare cu privire la existența și mărimea imobilelor construite cu sau fără autorizație, astfel încât să existe temei legali pentru o primărie ca, prin utilizarea dronelor, să poată se identifice aceste imobile.

"Nu mai trebuie să meargă inspectorii pe teren, nu e o problemă legată de dreptul de proprietate, este o metodă des folosită în alte state membri ale IE și aceste drone sunt astăzi capabile și să facă măsurători. Pe bază acestor măsurători se va deschide rol fiscal pentru cetățeanul care nu și-a declarat această construcție, indiferent că a fost construită cu autorizație de construire sau fără autorizație de construire. De asemenea, vom propune ca autoritățile locale, primările să poată externaliza încasarea debitelor scadente prin firme de executare fiscală. Cheltuielile cu executarea vor fi în sarcina debitorului. În ceea ce privește aplicarea sancțiunii contravenționale, o propunere venită din partea autorităților locale este aceea de a modifica cuantumul ce poate fi achitat în primele 15 zile de la aplicarea amenzii și anume acela de a fi jumătate din cuantumul amenzii aplicate, nu jumătate din minimul amenzii posibile", a mai declarat ministrul Dezvoltării.

O altă măsură se referă la modificarea Codului de procedură fiscală, care astăzi spune că sunt informații de secret fiscal datele de identificare ale contribuabililor, natura și cuantumul obligației fiscale și multe alte astfel de noțiuni.

"Vom propune eliminarea de la secretul fiscal acestor informații care privesc un contribuabil, natura datorilor, adică dacă ele provin din impozite pe imobile, impozite pe autovehicule, din amenzi contravenționale și cuantumul acestor debite, astfel încât autoritățile locale și autoritățile centrale, unde e cazul, să poată publica pe site aceste informații care să devină publice într-o transparență totală de care avem nevoie", a conchis Cseke Attila.