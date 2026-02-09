Legat de protestele vocale organizate de locuitorii din Harghita și Covasna din cauza impozitelor mărite, premierul Ilie Bolojan vorbește despre faptul că "s-ar putea să fi fost și chestiuni sociale și campanii care au loc în vecinătate".

"Am înțeles că majorarea impozitelor pe mașini a fost mult mai mare decât cea impusă de lege și s-ar putea să fi fost și chestiuni sociale și campanii care au loc în vecinătate", a spus premierul la Digi24.

Întrebat dacă se referă la Ungaria, a răspuns: "Exact".

Remarca se referă la faptul că mulți locuitori din Harghita și Covasna au dublă cetățenie și sunt susținători ai premierului maghiar Viktor Orban, cunoscut pentru că bagă "bățul prin gard" și vorbește des despre autonomia Ținutului Secuiesc, prin care se dorește acordarea de personalitate juridică și autonomie administrativă/culturală pentru zonele cu majoritate maghiară (județele Harghita, Covasna, Mureș), prin folosirea limbii maghiare alături de română, gestionarea unor resurse locale și respectarea identității locale.