Premierul Ilie Bolojan a ieșit marți seară, după ultima ședință de Guvern din acest an, să facă un scurt bilanț al guvernării. Reiterând mesaje pe care le-a tot transmis și apel la cumpătare, premierul a plecat fără să răspundă la nicio întrebare.

"Am avut în această seară o ultimă ședință de Guvern din anul acesta. Și după șase luni de guvernare și la final de an, se cuvine să fac câteva aprecieri legate de acest an. Când am ajuns la Palatul Victoria, am avut trei obiective importante. Să facem ordine în finanțele publice, să guvernăm cât mai bine și să o facem cu respect pentru cetățenii țării noastre. Așa cum știți, am preluat guvernarea într-un moment dificil pentru România. Eram pe punctul să ne fie suspendate fondurile europene și să ne pierdem în crederea piețelor financiare. Aveam nevoie atunci de aceste piețe pentru a avea acces la banii necesari pentru acoperirea deficitului. În acele condiții, a trebuit să luăm mai multe măsuri dificile. Pentru noi, măsuri care au fost dureroase pentru români, care într-o primă fază au trebuit să facă față acestor reforme și să ducă greu", a spus premierul.

Creșterea TVA-ului, eliminarea unor sporuri salariale, înghețarea unor venituri au fost primele măsuri care puteau fi luate atunci, pentru că "trebuia să facem dovada că cheltuim atent banii publici și dăm semnale de reducerea deficitului", a explicat premierul.

"Am reușit prin acest prim pachet să ne păstrăm credibilitatea în fața creditorilor noștri, în fața piețelor. Asta înseamnă că ne-am împurmutat mai ieftin și deja în această toamnă achităm dobânzi mai mici față de cele pe care le plăteam la începutul anului. Al doilea pachet de reforme a avut ca scop reducerea unor cheltuiale ale statului, care reprezentau nu doar o povară pentru buget, ci și nedreptăți istorice pe care societatea românească le reclama de mulți ani. Am abordat problema pensiilor magistraților, acolo unde valoarea pensiilor, dar și vârsta de pensionare, erau percepute de români ca fii nedrepte față de multe categorii sociale. Așteptăm decizia CCR în perioada următoare care să clarifice aceste aspecte. În domeniul apărării ne-am respectat toate angajamentele internaționale legate de buget și foarte important am accesat programul SAFE, care ne permite atât o dotare bună a trupelor noastre, dar și deficite bugetare controlate pentru că acest credit se eșalonează pe mulți ani de zile. Am abordat finanțarea sănătății, acolo unde în ultimii ani s-au cheltuit mulți bani, dar pacienții nu vedeau transformările care să le crească satisfacția și încrederea în sistem. Azi cheltuim mai judicios banii care pleacă spre sănătate, cu efecte benefice pentru mulți pacienți", a mai afirmat Ilie Bolojan.

El a vorbit și despre "modificări importante în fiscalitatea din România, unde așa cum știți aveam mai degrabă excepții și posibilități de optimizări decât reguli fiscale".

"Am atacat și problema companiilor de stat, unele fiind adevărate găuri negre pe care le susțineam prin subvenții de mulți ani din banii românilor. Începem să facem ordine și în acest sector", a continuat prim-ministrul.

Ilie Bolojan a vorbit și despre faptul că, privind în urmă, în această jumătate de ani, măsurile pe luate "au pus în ordine finanțele publice în așa fel încât la finalul acestui an ne vom respecta, după mulți ani, angajamentele pe care ni le-am luat și vom respecta ținta de deficit, deci vom avea un deficit mai mic decât 8,4%".

"Am reușit să ținem în frâul cheltuielile și se cuvine să le mulțumesc tuturor românilor pentru sacrificiile făcute în acest an. Aceste sacrificii nu sunt făcute pentru un guvern, ci pentru ca România să redevine o țară care să știe să-și folosească banii cu responsabilitate și cu folos pentru cetățenii țării noastre. Pentru anul viitor, dacă ne vom încasa taxele și impozitele care au fost stabilite în acest an și vom fi prudenți în modul în care vom cheltui banii, nu va mai fi nevoie să creștem alte taxe sau impozite", a completat acesta.

Anul acesta, Bolojan a spus că s-au achitat toate datoriile pe programele de dezvoltare pentru constructorii din România și intrăm în 2026 fără datorii, asigurând atât accesarea fondurilor europene, cât și plata constructorilor și garantând investițiile pentru anul următor.

Tot pentru anul următor s-a obținut un acord politic în Coaliția de guvernare să continue reformele.

"Avem nevoie de o reformă atât a administrației locale, cât și a celei centrale și de un aparat administrativ care să răspundă nevoilor cetățeanului și să furnizeze servicii de calitate și la timp. Acordul de coaliție prevede și o reducere a cheltuielilor parlamentarilor, lucru care a fost pus în practică, precum și o reducere a subvențiilor pe care le primesc partidele politice. Nici anul viitor nu va fi simplu pentru România, dar, dacă păstrăm cursul stabilit pentru anul acesta, anul 2026 ar trebui să fie unul mai bun pentru toți cetățenii țării noastre", a conchis Ilie Bolojan.

