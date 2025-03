Președintele interimar Ilie Bolojan a declarat vineri, în cadrul Adunării Generale a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, "țara nu se schimbă din București", iar România se află "într-o situație complicată".

"Cred că suntem cu toții conștienți că, fără o colaborare între administrația locală și cea centrală, nu pot să performezi. Dacă în anii în care am fost în administrație, am reușit să fac câte ceva, a fost pentru că întotdeauna am căutat să colaborez atât pe orizontală, dar și pe verticală, cu toți cei cu care trebuia să colaborăm. Și cred că astăzi și mâine este o conjunctură bună să existe într-adevăr o colaborare între administrația locală și partea de Guvern, și majoritatea parlamentară, în așa fel încât să putem performa în fiecare comunitate, pentru că țara noastră nu se schimbă din București, ci se schimbă din fiecare comunitate și din fiecare județ", a spus Bolojan în fața șefilor de CJ.

El a mai adăugat că suntem "într-o situație complicată", pentru că "venim după alegerile care nu s-au finalizat anul trecut".

"Avem o neîncredere puternică atât în instituții, cât și în lumea politică. Nu trebuie să fugim de aceste lucruri. Și este clar un clivaj important în societate. Asta e o realitate pe care nu o putem ocoli. Avem o situație complicată și în plan internațional, în care războiul, care este totuși aproape de granițele noastre, nu e foarte clar cum se va finaliza. Vedem că și în plan comercial sunt conjuncturi care nu arată foarte bine și care ne pot influența economia. Și, în această situație, cred că, din punct de vedere central, din nou suntem conștienți de câteva lucruri", a continuat acesta.

De asemenea, Bolojan consideră că, pentru a putea schimba lucrurile, pentru a putea face față situațiilor care vor apărea și care sunt provocatoare și problematice, e nevoie de o stabilitate politică, care nu este o condiție obligatorie și nici suficientă, dar este absolut necesară.

"Dacă nu vom avea această stabilitate în perioada următoare, lucrurile nu vor arăta bine, pentru că nu ai cum să poți să ții lucrurile într-o direcție bună, să reacționezi, să faci reforme, dacă nu ai o stabilitate. Și în această lună și jumătate de zile, în care am avut onoarea să exercit această funcție de Președinte, am văzut că, dacă vrei într-adevăr să contribui la stabilitate, Președintele României trebuie să colaboreze cu Guvernul, trebuie să colaboreze cu toți cei care sunt factori decidenți, pentru că, gândiți-vă, te duci la un Consiliu European, se discută de competitivitate, de energie, și, când vii acasă, dacă nu există o colaborare cu Guvernul, dacă nu există o consultare, ca să te aliniezi și să pui în practică ceea ce se convine acolo, nu faci decât nu doar să nu mai fii serios în raport cu cei cu care te întâlnești, dar să pui țara noastră într-o situație complicată. Și, din punctul acesta de vedere, cred că suntem conștienți că, fără o stabilitate, fără o colaborare între Președintele României și o majoritate parlamentară, în spirit de fair play și de corectitudine, nu poți să ai stabilitate, și asta e o condiție necesară", a continuat președintele interimar.