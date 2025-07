Premierul Ilie Bolojan susține că a rămas surprins să vadă, cât timp a fost președinte interimar, că vârsta medie de pensionare la judecători este de 48 de ani, precizând că aceste lucruri sunt anormale și vor fi corectate.

Întrebat, marți, la Digi24, despre situația pensionării judecătorilor înainte de vârsta de 50 de ani, premierul Ilie Bolojan a spus că a aflat cu surprindere cât timp a fost președinte interimar că vârsta medie de pensionare pentru judecători este 48 de ani, iar pensia medie este 5.000 de euro.

”Am văzut asta în cele trei luni de zile cât am fost președinte interimar, când am semnat pensionările. Am rămas surprins, pentru că nu știam că vârsta medie de pensionare este de 48 de ani și am devenit un om cât se poate de convins că aceste lucruri nu mai pot continua pentru că sunt anormale și le vom corecta. Iar corecția pe pensii speciale este unul din jaloanele pe care România trebuie să le îndeplinească”, a declarat Ilie Bolojan.



Premierul a recunoscut că sunt multe excepții în România în privința pensionărilor ”înainte de 50 de ani”, pe fondul scăpării de sub control a acestei situații.

”Din păcate, sunt multe excepții. Nu sunt foarte mulți la 45 de ani, dar, cu siguranță, de la aproape 50 încep să fie mulți. Această situație o avem datorită, din nou, scăpării de sub control a modului în care categorii de oameni care lucrează în sectorul public au ajuns să se pensioneze mult mai repede decât este normal în orice țară din Europa. Acest lucru trebuie corectat pentru că este o chestiune de inechitate față de ceilalți oameni, dar mai grav față de situația economică a țării noastre în care ai nevoie de oameni în piața muncii, ai nevoi de plătitori”, a spus Ilie Bolojan.



Întrebat despre o posibilă corectare a situației, Bolojan a răspuns: ”Avem nevoie de legi speciale, de niște calcule care să stea în picioare, pentru că s-au mai făcut astfel de corecții care au fost anulate de Curtea Constituțională. Și atunci vrem spectacol să anunțăm niște măsuri care știm că nu au finalitate sau mai bine le explicăm la oameni? Vom corecta aceste lucruri, dar lăsați-ne o lună, două, să putem lucra temeinic și dacă venim cu o măsură, ea într-adevăr să aibă finalitate”.