Premierul Ilie Bolojan a declarat că vrea ca, dacă beneficiezi în România de o pregătire medicală - studii la buget, rezidențiat plătit de stat -, să ai obligația față de țară și cel puțin câțiva ani de zile trebuie să lucrezi în România.

”În ceea ce privește problemele legate de dezechilibre rural, urban, medici și așa mai departe, eu voi susține că, dacă beneficiezi în țara noastră de o pregătire medicală pe toată durata parcursului, studii făcute la buget, rezidențiat plătit de statul român, ai o obligație față de țara asta și cel puțin câțiva ani de zile, doi, trei, patru, cinci ani de zile trebuie să lucrezi undeva în România”, a declarat premierul Ilie Bolojan, la întâlnirea cu primarii de comune, potrivit News.ro

”Hai să punem asta în practică și atunci cu siguranță nu vom avea șapte mii de absolvenți la facultăților de medicină din România, vreo patru mii la rezidențiat și după nu știu câți ani de zile, cam o mie de angajați în sectorul public. Și ceilalți, din păcate sunt pierduți și suntem pe locurile 1, 2 și 3 în multe țări europene ca număr de medici. Dar, pentru asta trebuie să avem curajul să luăm niște decizii care uneori nu sună bine și într-adevăr să distribuim o parte din medicii noștri acolo unde este nevoie, în ruralul mai îndepărtat, în urbanul mic și așa mai departe”, a mai spus șeful Executivului.