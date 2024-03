Senatorii și deputații au, începând de luni, propria capelă în incinta Palatului Parlamentului.

Amenajarea ei a fost finanțată de Patriarhia Română, iar EURACTIV România a făcut o solicitare oficială către Biroul de presă al Patriarhiei pentru a transmite suma alocată în acest sens. Până la ora transmiterii acestei știri, nu am primit niciun răspuns.

Presa nu are acces la sfințirea propriu-zisă, programată de la ora 17:00, astfel că jurnaliștii au fost invitați în jurul orei 14:00 să facă un tur al capelei. Președintele interimar al Camerei Deputaților, Alfred Simonis, și secretara generală a forului, Silvia Mihalcea, au inspectat și ei odată cu presa incinta.

Capela ortodoxă din Palatul Parlamentului (Inquam Photos / Octav Ganea) # 1 / # 2 / # 3 / # 4 / # 5 / # 6 /

Pentru că slujba de sfințire va dura în jur de o oră și jumătate, atât în capelă, cât și afară au fost amenajate locuri pentru invitați.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, oficiază luni după-amiază ceremonia de sfințire, după care vor susține alocuțiuni premierul Marcel Ciolacu, președintele Senatului, Nicolae Ciucă, și președintele interimar al Camerei Deputaților, Alfred Simonis.

Deși capelele sunt, de regulă, decorate modest, cea din Parlament este încărcată cu obiecte bisericești aurite (icoane, cruci, vase, sfeșnice, candele etc), iar amenajarea ei a durat mai puțin de o lună de zile.

+++

Capela este situată la nivel P de la Palatul Parlamentului, zona intrării oficiale C1, și va purta hramul Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României. Capela se va afla sub jurisdicția canonică și administrativă a Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Pe 11 martie, Biroul permanent al Camerei Deputaților a aprobat o solicitare a șefului interimar al forului, PSD-istul Alfred Simonis, privind alocarea unui spațiu în cadrul Camerei Deputaților care să servească drept capelă ortodoxă.

"E vorba de un spațiu în incinta clădirii Parlamentului. Este vorba de un memorandum care a fost aprobat la solicitarea mea, pentru a identifica acest spațiu care poate avea această destinație de capelă ortodoxă. Cred că suntem ultimul Parlament din Europa care nu are un astfel de spațiu. Știu că este o idee mai veche, s-a mai discutat despre ea. Ne dorim și am identificat un astfel de spațiu, am avut o corespondență și cu Patriarhia Română și, cel mai probabil, pe 25 martie, de Buna Vestire, vom sfinți acea capelă", a declarat, luni, Simonis, la Parlament.

El a mai spus că nu crede că această capelă va avea și un preot permanent.

Întrebat ce se întâmplă cu parlamentarii care sunt de astfel confesiuni religioase, Simonis a replicat că asta este "o discuție ulterioară", iar dacă se dorește un alt spațiu pentru o capelă care să deservească mai multe religii, nu e nicio problemă.

La finele lunii octombrie 2023, președintele Senatului, Nicolae Ciucă, a anunțat, la o reuniune denumită "Mic Dejun cu Rugăciune", că vrea construirea unei capele de rugăciune în Parlament.

"Am discutat (...) și am convenit să asumăm o capelă în Parlamentul României. În această clădire atât de mare este incredibil că nu am reușit până acum să avem destinată o încăpere în care atât parlamentarii, cât și cei care vizitează Parlamentul să regăsească un loc unde să se roage și unde să ne gândim cu toții că suntem aici în slujba poporului și a lui Dumnezeu", a spus Ciucă.



+++

Pe 19 martie, președintele Klaus Iohannis a promulgat un proiect de lege privind declararea anului 2025 drept „Anul Centenar al Patriarhiei Române”.

Proiectul a fost adoptat pe 20 februarie de Camera Deputaților, for decizional în acest caz, cu 247 de voturi "pentru" și opt abțineri.

Inițiat de președintele interimar al Camerei Deputaților, social-democratul Alfred Simonis, proiectul arată că în anul 2025 Biserica Ortodoxă Română va aniversa împlinirea a 140 de ani de la recunoașterea autocefaliei sale și 100 de ani de la ridicarea sa la rangul de Patriarhie.