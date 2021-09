Primarul municipiului Brașov, Allen Coliban, acuză PNL de încălcarea protocolului semnat la nivel județean în septembrie 2020 și spune că liberalii își doresc o alianță alături de PSD.

”Brașovenii au decis în urma votului din 27 Septembrie 2020 că dreapta este cea care trebuie să administreze orașul în următorii 4 ani de zile și ne-au dat semnalul clar pentru a forma o majoritate USR PLUS - PNL în Consiliul Local. Pentru a înfăptui acest deziderat, a fost semnat un protocol de colaborare de către Alianța USR PLUS și PNL cu scopul declarat și asumat de a genera un cadru politic benefic dezvoltării orașului nostru. PNL a încălcat în mod repetat, și astăzi (miercuri - n.r.) inacceptabil, protocolul de colaborare semnat în urma alegerilor locale din 27 Septembrie 2020”, a scris pe Facebook Coliban.

”Dacă în trecut am tot primit semnale că PNL și-ar dori să se întoarcă la vechea majoritate cu PSD, astăzi aceste semnale s-au concretizat. Azi PNL a votat propunerea PSD pentru președintele de ședință al Consiliului Local Brașov. Azi PNL a votat, alături de PSD, blocarea unor proiecte care se încadrează în viziunea protocolului de colaborare - un bikepark, un parc pentru role și un skatepark sub podul Fartec - fără a aduce argumente”, a mai scris primarul USR PLUS.

PNL a mai votat, alături de PSD, respingerea unui alt proiect care se încadrează în viziunea de înverzire a Brașovului: alocarea de fonduri pentru un studiu care să ducă la înverzirea Bulevardului Victoria.

Totodată, liberalii au respins alături de PSD propunerea noii organigrame a Primăriei Brașov, ”lăsând administrația locală fără un post de specialist în educație, fără un post de specialist în sport, încercând astfel să îngreuneze funcționarea Primăriei și dezvoltarea orașului”.

”Nu voi permite noii coaliții PNL-PSD blocarea activității administrației locale și nici blocarea dezvoltării orașului nostru, doar pentru că ei vor câștiguri politice meschine”, susține Allen Coliban, anunță câteva decizii la nivel administrativ în urma acestor evenimente.