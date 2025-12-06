Bucureștenii sunt așteptați duminică, între orele 07:00 - 21:00 la secțiile de votare deschise în oraș pentru a-și alegei viitorul primar pentru următorii doi ani și jumătate.

Fiecare bucureștean poate vota la secția arondată conform domiciliului sau reședinței, iar votul în străinătate nu este permis pentru aceste alegeri.

Cetățenii din Capitală pot afla secția de votare la care pot merge să-și exercite dreptul pe registrulelectoral.ro, prin introducerea CNP-ului și a numelui de familie.

Pot vota cei care au împlinit 18 ani în sectorul unde au domiciliul, dacă nu au altă reședință sau dacă nu au depus cerere pentru viza de flotant la birourile pentru evidența persoanelor pentru înregistrarea reședinței, în sectorul de reședință (unde au viza de flotant) sau pe listele permanente, dacă au depus în prealabil o cerere la primăria respectivă cu 45 de zile înainte de data alegerilor (23 octombrie), dar doar dacă au obținut dovada reședinței cu 60 de zile înaintea datei alegerilor – adică până cel târziu pe 8 octombrie.

Ordinea candidaților, așa cum apar pe buletinul de vot. Unii dintre ei, deși s-au retras din cursă, vor fi pe buletine

Cătălin Drulă - Uniunea Salvați România (USR) - Poziția 1;

Daniel Băluță - Partidul Social Democrat (PSD) - Poziția 2;

George Valentin Burcea - Partidul Oamenilor Tineri (POT) - Poziția 3;

Ciprian Ciucu - Partidul Național Liberal (PNL) - Poziția 4;



Ana Maria Ciceală - Partidul Sănătate Educație Natură Sustenabilitate (SENS) - Poziția 5;

Liviu Gheorghe Floarea - Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache (PNȚMM) - Poziția 6;

Gheorghe Macovei - Partidul România Mare (PRM) - Poziția 7;

Oana Crețu - Partidul Social Democrat Unit (PSDU) - Poziția 8;

Mihai Ioan Lasca - Partidul Patrioții Poporului Român (PPR) - Poziția 9;

Rareș Lazăr - Partidul România în Acțiune (PRA) - Poziția 10;

Anca Nicoleta Alexandrescu - Alianța "Dreptate pentru București" - Poziția 11;

Dănuț Angelo Trifu - candidat independent - Poziția 12;



Eugen Orlando Teodorovici - candidat independent - Poziția 13 (retras din cursă);



Gheorghe Nețoiu - candidat independent - Poziția 14;

Vlad Gheorghe - candidat independent Poziția 15 (retras din cursă);

Angela Negrotă - candidat independent - Poziția 16;



Constantin Tițian Filip - candidat independent - Poziția 17.

+++

Cinci case de sondare au fost acreditate de Biroul Electoral Municipal (BEM) pentru a face exit-poll-uri duminică, iar primele estimări ale rezultatului vor fi publice tot duminică, la ora 21:00. Acestea sunt casele de sondare CURS-Avangarde, The Center for International Reserch and Analyses (CIRA), IIC Bio-Trade Consulting SRL și ARA Public Opinion SRL.

