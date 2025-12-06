Bucureștenii sunt așteptați duminică, între orele 07:00 - 21:00 la secțiile de votare deschise în oraș pentru a-și alegei viitorul primar pentru următorii doi ani și jumătate.

UPDATE

ORA 20:00 Doar 31,5% dintre bucureșteni au votat, urmând ca secțiile să se închidă într-o oră.

ORA 19:00 Au votat 29,01% cu două ore înainte de închiderea urnelor.

ORA 18:30: 28,44% dintre bucureșteni au votat până la 18:30, ușor peste jumătate de milion de persoane.

ORA 17:00 Până la această oră s-au prezentat la urne 24.08% dintre bucureștenii cu drept de vot.

ORA 16:00 21,44% este prezența la vot - 475.689 de votanți.

ORA 15:00 Au votat 18,90% dintre bucureșteni, sub 500.000 din totalul alegătorilor.

ORA 14:00 16.16% este prezența, extrem de scăzută față de alegerile din 9 iunie 2024, când la ora aceasta era de 25,34%.

ORA 13:00 S-au prezentat la urne 13.01 din bucureșteni, totalul fiind de 288.740 de voturi până la această oră.

ORA 12:00 Au votat până la prânz puțin peste 213.000 de bucureșteni, reprezentând 9,61%.

ORA 11:00 6,33% din bucureșteni au votat - 140.408 persoane.

ORA 10:00 Prezența la urne a fost de 3,65% la ora 10.00, adică aproape 66.000 de voturi.

+++

Candidata SENS, Ana Ciceală, a transmis că a votat pentru bucureșteni și cum va arăta orașul în viitor.

"Ne-am obișnuit să ne trăim viețile de pe o zi pe alta, cu capul în pământ, fără să ne mai gândim cum am putea construi viitorul nostru. Astăzi este o zi bună pentru a începe să îl construim. Am votat într-un minut, a fost foarte ușor să votăm", a afirmat Ciceală.

Candidata a făcut apel la oameni să iasă la vot.

+++

Daniel Băluță le-a mulțumit bucureștenilor care participă la vot.

"Vreau să le mulțumesc din tot sufletul bucureștenilor care participă astăzi la vot. Vreau să le mulțumesc tuturor bucureștenilor care au fost alături de mine în această campanie electorală, pentru că, în sfârșit, a venit timpul ca rezultatele să fie cele care contează, banii europeni să fie cei care contează, metroul, spitalele, tramvaiul, unitățile de primiri urgențe, școlile, spitalele, copiii, toate lucrurile astea sunt cele care contează, pentru că este vorba de rezultate, dar mai presus decât asta este vorba despre oameni. Pentru că, da, tot ceea ce facem și tot ceea ce trebuie să se întâmple în acest oraș, dominat până astăzi de ceartă, de scandal și de haos, lucrurile astea trebuie să înceteze", a spus Băluță.



+++

Cătălin Drulă a votat și el, afirmând la ieșirea de la urnă că vrea un oraș onest și "să ținem departe de Primăria Capitalei orice influențe nefaste și cred că aceste alegeri trebuie privite cu optimis".

El a făcut apel la bucureșteni să iasă la vot și să aleagă cu inima.

+++

Anca Alexandrescu a votat duminică și a declarat că "am venit cu credință, cu recunoștință pentru tot ce am trăit în aceste săptămâni, este un dar ceea ce am primit în această perioadă, este experiența vieții mele de până acum și am emoții. Sunt convinsă că vom putea să facem dreptate la București".

+++





Președintele Nicușor Dan a votat duminică dimineață și i-a invitat pe bucureșteni, "indiferent de opțiunile pe care le au", să iasă la urne.

"E important ca primarul care va fi ales să aibă în spate un număr cât mai mare de voturi pentru a avea legitimitate în deciziile pe care le ia. Eu personal, ca de fiecare dată, am votat pentru o Românie în Occident. Pentru aceste valori care cred eu că ne definesc și pentru că e un oraș pe care îl cunosc de foarte mult timp și pentru care am militat mult timp. Cunoscând tentațiile care sunt la Primăria Capitalei, am votat pentru cineva de care să fiu sigur că nu se apropie de zona de corupție și în special de zona de mafia imobiliară care este extrem, extrem de tentantă la Primăria Capitale", a spus președintele.

Întrebat cât de importante sunt aceste alegeri nu doar pentru București, ci și pentru zona politică, pentru viitorul Coalitiei de guvernare și pentru România, Nicușor Dan a replicat că sunt "întotdeauna, chiar dacă sunt niște alegeri pe 2 ani, 2 ani și jumătate, sunt niște alegeri simbolice care dau o direcție pe politica națională, dar nu mai mult de atât. Adică avem niște partide care au avut niște candidați la nivel local de București, dar Coaliția nu are niciun motiv să nu funcționeze din cauza asta".

Președintele este absolut convins că va supraviețui Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR după alegerile din Capitală.

Despre cele mai importante proiecte din București, președintele a vorbit despre termoficare și transportul în comun.

"Nu întâmplător am organizat în urmă cu un an un referendum și dacă vă aduceți aminte, în urmă cu un an jumătate, după alegerile locale, am spus că e obligatoriu să facem acest referendum pe două probleme esențiale. Una, pe bani, pentru că din această împărțire nefericită a bugetului între primăria, capitale și sectoare avem un deficit de infrastructură, deci este nevoie de bani pentru mari proiecte de infrastructură, linii de tramvai, tramvaie, autobuze, inclusiv rețele, fire de contact, toate lucrurile care țin de transportul public, termoficare, bineînțeles. Mulți bani pentru mari lucrări de infrastructură. Pe de o parte, pe de altă parte, să concentrăm decizia pe urbanism la Primăria, Capitale, pentru că în felul ăsta și societatea și dumneavoastră presa să vă uitați într-un singur loc atunci când apar abuzuri urbanistice", a explicat el.



+++

Ciprian Ciucu a declarat la ieșirea de la vot:



•⁠ ⁠Am votat pentru integritate



•⁠ ⁠Am votat cu inima împăcată că am făcut tot ce am putut în această campanie și îi chem pe oameni la vot.



•⁠ ⁠Îi chem pe oameni la vot, să vină să voteze, să-și exprime votul



•⁠ ⁠Din păcate este un singur tur



•⁠ ⁠De acum înainte voi fi unul dintre cei care vor promova mai mult votul în două tururi pentru că am văzut că votul într-un singur tur poate să ducă la o fărâmițare foarte mare a spectrului politic, cel puțin pentru primari care au nevoie de legitimitate



•⁠ ⁠Aștept rezultatele diseară, sunt foarte încrezător



•⁠ ⁠Am văzut că au fost în ultimul timp fel și fel de manipulări care s-au făcut prin sondaje de opinie, dar eu rămân încrezător în șansa pe care o am, pentru a câștiga aceste alegeri



Prezența la vot este foarte slabă până în acest moment. Există riscul pentru anumiți candidați inclusiv pentru dumneavoastră în condițiile acestea, ce le transmiteți bucureștenilor?



•⁠ ⁠Nu mai plouă, deci să vină la vot



•⁠ ⁠Era vremea urâtă, ieri a plouat



•⁠ ⁠Îi aștept la vot, asta le transmit



•⁠ ⁠Este foarte important ca fiecare să vină și să voteze.



•⁠ ⁠Dacă există un risc sau altul, nu pot acuma să-mi dau seama, dar vă spun că sunt încrezător.



+++

ORA 09:00 2% prezență la urne în capitală. Cei mai mulți votanți la primele ore ale dimineții au vârste între 45 și 64 de ani (41,56%), o prezență ridicată (34,71%) înregistrându-se și la segmentul +65 de ani. În fiecare sector au votat între 4200 și 6700 pe persoane până la ora 09:00: S 6: 6650, S 3: 6618, S 2: 5814, S4: 5377, S5: 4353, S1: 4295.

Sectoarele 6 și 3 mențin aproape același ritm (7000+ votanți la ora 09:04), în timp ce numărul votanților în celelalte sectoare e ușor mai scăzut, mai ales în sectoarele 1 și 5 (4.600, 4.700) în primele ore ale dimineții.

- Statistici (București): Repartizarea pe vârste.

- Hartă: prezența la vot în cele 14 localități unde se organizează alegeri. (Date ale Autorității Electorale Permanente)

București

1,8 milioane de bucureșteni sunt așteptați la urne. Fiecare poate vota doar la secția arondată conform domiciliului sau reședinței, iar votul în străinătate nu este permis pentru aceste alegeri.

Cetățenii din Capitală pot afla secția de votare la care pot merge să-și exercite dreptul pe registrulelectoral.ro, prin introducerea CNP-ului și a numelui de familie.

Pot vota cei care au împlinit 18 ani în sectorul unde au domiciliul, dacă nu au altă reședință sau dacă nu au depus cerere pentru viza de flotant la birourile pentru evidența persoanelor pentru înregistrarea reședinței, în sectorul de reședință (unde au viza de flotant) sau pe listele permanente, dacă au depus în prealabil o cerere la primăria respectivă cu 45 de zile înainte de data alegerilor (23 octombrie), dar doar dacă au obținut dovada reședinței cu 60 de zile înaintea datei alegerilor – adică până cel târziu pe 8 octombrie.

Ordinea candidaților, așa cum apar pe buletinul de vot. Unii dintre ei, deși s-au retras din cursă, vor fi pe buletine

Cătălin Drulă - Uniunea Salvați România (USR) - Poziția 1;

Daniel Băluță - Partidul Social Democrat (PSD) - Poziția 2;

George Valentin Burcea - Partidul Oamenilor Tineri (POT) - Poziția 3;

Ciprian Ciucu - Partidul Național Liberal (PNL) - Poziția 4;



Ana Maria Ciceală - Partidul Sănătate Educație Natură Sustenabilitate (SENS) - Poziția 5;

Liviu Gheorghe Floarea - Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache (PNȚMM) - Poziția 6;

Gheorghe Macovei - Partidul România Mare (PRM) - Poziția 7;

Oana Crețu - Partidul Social Democrat Unit (PSDU) - Poziția 8;

Mihai Ioan Lasca - Partidul Patrioții Poporului Român (PPR) - Poziția 9;

Rareș Lazăr - Partidul România în Acțiune (PRA) - Poziția 10;

Anca Nicoleta Alexandrescu - Alianța "Dreptate pentru București" - Poziția 11;

Dănuț Angelo Trifu - candidat independent - Poziția 12;



Eugen Orlando Teodorovici - candidat independent - Poziția 13 (retras din cursă);



Gheorghe Nețoiu - candidat independent - Poziția 14;

Vlad Gheorghe - candidat independent Poziția 15 (retras din cursă);

Angela Negrotă - candidat independent - Poziția 16;



Constantin Tițian Filip - candidat independent - Poziția 17.

+++

Cinci case de sondare au fost acreditate de Biroul Electoral Municipal (BEM) pentru a face exit-poll-uri duminică, iar primele estimări ale rezultatului vor fi publice tot duminică, la ora 21:00. Acestea sunt casele de sondare CURS-Avangarde, The Center for International Reserch and Analyses (CIRA), IIC Bio-Trade Consulting SRL și ARA Public Opinion SRL.