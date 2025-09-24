Premierul Ilie Bolojan nu este de acord ca bugetarii să protesteze sau să meargă la cumpărături în timpul programului de lucru, iar în același timp să fie și plătiți.

"Nu știam asta. Știu doar că l-am întrebat pe domnul ministru Pîslaru când a fost mitingul angajaților Ministerului Fondurilor Europene dacă sunt liberi sau dacă sunt plătiți în ziua respectivă și l-am rugat să verifice. Să fie un minister întreg în fața Guvernului și să fie și plătit o zi întreagă nu mi se pare în regulă. Cred că, dacă participi la alte activități în afară de cele de muncă, trebuie să îți asumi. Nu e nicio problemă, nu are nimeni nicio treabă cu tine. Să mergi la cumpărături sau oriunde în altă parte, dar să fii și pontat, și salarizat nu este corect nicăieri, în niciun domeniu, nici la Cancelarie", a spus Bolojan.

Reacția lui Bolojan vine după ce a fost întrebat de acuzațiile Sindicatului Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului, care spunea că șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, a cerut liste cu angajații care au participat la protestele spontane din 15 septembrie, într-o acțiune pe care o califică drept „intimidare și hărțuire”.