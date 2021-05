Coaliția de guvernare a ajuns joi seară la un consens pentru adoptarea bugetului Capitalei pe anul 2021, după ce propunerea inițială a picat la votul din Consiliul General.

UPDATE

Bugetul Capitalei a fost adoptat cu 34 de voturi "pentru”, cinci "împotrivă” și 15 abțineri. Față de forma inițială, din buget s-au tăiat aproximativ 1,1 miliarde de lei de la capitolul venituri și cheltuieli.

Bugetul însumează 5,8 miliarde de lei.

+++

Primarul Nicușor Dan a convocat pentru vineri, ora 15:30, în format online, sedința extraordinară de îndată a Consiliului General al Municipiului București, pentru aprobarea bugetului pe anul 2021.



+++

"Discuțiile de joi seară privind bugetul Capitalei au înregistrat progresele sperate. Am convenit o serie de ajustări la proiectul de buget, ajungând astfel la o formă acceptată de toată lumea. Sigur, nu e un buget perfect, dar e pasul necesar și corect pentru a începe investițiile în Capitală și pentru a elimina datoriile și problemele din perioada Firea-PSD. Vom lucra împreună în continuare, inclusiv în perspectiva rectificării din a doua parte a anului, pentru a îmbunătăți abordarea în chestiunile bugetare", a anunța primarul Capitalei, Nicușor Dan.

El a mai spus că susține sporirea solidarității în Coaliție, dar și realism maxim în privința chestiunilor dificile.

"Mulțumesc liderilor și reprezentanților USR PLUS, PNL și PMP pentru contribuția la găsirea unei soluții. E posibilă convocarea în următoarele ore a unei ședințe de Consiliu General, în care vom supune din nou la vot proiectul de buget, cu modificările agreate", a mai scris edilul.

+++

Pe 28 aprilie, proiectul bugetului Capitalei pentru anul 2021 nu a primit vot favorabil în ședința Consiliului General al Municipiului București după ce consilierii USR PLUS s-au abținut de la vot. (Detalii aici)



Marți, premierul Florin Cîțu a transmis că nu va fi susținută Primăria Capitalei de la bugetul național, în contextul în care bugetul municipalității pe anul 2021 a fost respins.

"Am avut discuții și cu domnul primar general. Eu știu situația de la București, am lucrat și cu domnul primar general și anul trecut pentru a rezolva câteva dintre problemele de la buget de anul trecut, am construit bugetul anul acesta împreună. Este foarte important să avem un buget cât mai repede la București. Mesajul meu este clar, nu vom susține de la bugetul național întârzieri care să ducă după aceea la incapacități de plată și apoi să plătim mai mult. Deci, bugetul național nu va susține un derapaj la București. De aceea, sunt sigur că vor găsi o soluție cât mai rapid la București, se va vota bugetul și se va merge mai departe. După aceea putem să ne gândim și la soluții", a declarat Florin Cîțu.