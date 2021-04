Proiectul bugetului Capitalei pentru anul 2021 nu a primit vot favorabil în ședința de miercuri a Consiliului General al Municipiului București după ce consilierii USR PLUS s-au abținut de la vot.

UPDATE

Nicușor Dan: ”Eu am propus un buget, care a fost dezbătut timp de șase săptămâni cu partenerii din grupurile PNL, PMP și USR PLUS și aveam toate motivele să cred că lucrurile merg în direcția bună. Acum însă, consilierii generali USR PLUS au decis să nu mai susțină bugetul, el obținând doar voturile PNL și PMP în ședința de azi.

Având în vedere această situație, aștept de la USR PLUS propria variantă de buget, care să respecte pe deplin obiectivele de investiții deja discutate, viziunea de dezvoltare pe care o susținem împreună și dorințele bucureștenilor și, în același timp, să nu arunce Primăria Capitalei în incapacitate de plată”.



+++

Premierul Florin Cîțu a declarat miercuri seara că în Coaliție, care s-a reunit după ora 18:00, nu a fost discutată problema de la Primăria Capitalei, dar a discutat cu Dan Barna și vor media dacă e nevoie situația.

Premierul a mai precizat că se va discuta despre respingerea bugetului când vor fi la masă și cei din USR PLUS, și cei din PNL, dar e nevoie de deblocarea situației.

+++

Înainte de reuniunea coaliției, Dan Barna a declarat că realizarea unui buget pentru un oraș de mărimea Bucureștiului reprezintă un ”proces foarte complex”, dar dialogul dintre Nicușor Dan și consilierii USR PLUS continuă: ”Cu siguranță, Bucureștiul nu va rămâne fără buget”.

Copreședintele USR PLUS a mai spus că și-a ”oferit disponibilitatea de mediere”.

+++

În urma unei ședințe care a durat mai mult de trei ore, proiectul de buget al Capitalei nu a primit suficiente voturi pentru a fi adoptat, înregistrându-se 17 voturi "pentru", 22 "împotrivă" și 14 abțineri, potrivit Agerpres.

"Din păcate, bugetul municipiului București nu a fost adoptat, aceasta este situația", a spus la finalul votului președintele de ședință, Sorin Purcărea.

În cadrul unei conferințe de presă susținută înaintea începerii ședinței CGMB, Diana Mardarovici, consilier PNL în Consiliul General al Municipiului București, a afirmat că Partidul Național Liberal susține propunerea de buget inițiată de primarul general.

"Avem astăzi la vot propunerea de buget al municipiului București pentru anul 2021. Partidul Național Liberal susține propunerea de buget inițiată de primarul general, Nicușor Dan. Suntem parteneri corecți și știm să fim alături de primarul general în eforturile lui și mai ales atunci când are nevoie de susținerea și înțelegerea noastră. Avem foarte multe așteptări și noi față de ceea ce trebuie făcut, dar le putem rezolva lucrând împreună. Facem acest lucru din respect față de primar, dar în special din respect față de bucureștenii care ne-au acordat voturile, pentru că ei vor să ne apucăm de treabă în București", a declarat Mardarovici.

Liderul grupului PSD din Consiliul General al Municipiului București, Aurelian Bădulescu, afirma înaintea votului că bugetul ar trebui aprobat în forma actuală, iar pentru restul solicitărilor trebuie să se aștepte prima rectificare.

"Haideți să închidem un buget pe formula asta, avem capacitatea dată de lege să ne întâlnim la rectificare, până atunci facem un efort comun, pentru că până la urmă bucureștenii sunt cei pe care trebuie să-i sprijinim, mergem la domnul Cîțu, dacă o mai fi și cât o mai fi pe acolo, și sigur ne dă banii. Haideți să convenim asupra unor chestiuni de bun simț, nu să ținem în tensiune un București întreg", preciza Bădulescu.

Consilierul general Cosmin Smighelschi a spus că bugetul Capitalei va fi votat de consilierii USR PLUS "imediat ce va fi așezat pe niște fundamente reale și legale".

"Ne batem pentru reforma reală și pentru a putea munci în administrație, de aceea suntem prezenți în Primărie și alocăm timp și reprezentăm cu cinste cetățenii care ne-au votat. Vrem să reorganizăm instituțiile care de fapt nu fac performanță, vrem să răsplătim instituțiile și funcționarii care își fac corect treaba. Vrem să aducem profesioniști în administrația locală și pentru asta trebuie reforme ferme, acum, la început de mandat. Domnule primar, colegi din majoritate, vrem să revenim urgent în fața bucureștenilor cu un buget realist, bazat pe venituri reale și care să prioritizeze cele mai importante proiecte pentru București, pe care chiar să le realizăm. Imediat ce bugetul va fi așezat pe niște fundamente reale și legale, USR PLUS îl va vota. Doar dacă aceste standarde vor fi îndeplinite", a subliniat consilierul.

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, s-a declarat, miercuri, "uluit" de solicitările USR PLUS cu privire la buget, afirmând că subiectul a fost discutat cu grupurile de consilieri generali și "toate discuțiile care trebuiau să aibă loc pe buget au avut loc".

"Vă spun sincer, sunt uluit, adică noi am avut un buget, primarul a discutat cu fiecare din grupurile de consilieri din majoritate, grupurile de consilieri din majoritate au discutat între ele pe această propunere de buget încă de acum șase săptămâni și acum venim și spunem că e un alt buget. Realmente nu se poate așa ceva", a spus edilul la ședința CGMB.El s-a arătat deschis în continuare la discuții pe tema bugetului și a subliniat necesitatea ca acesta să fie adoptat cât mai repede.

"În opina mea, toate discuțiile care trebuiau să aibă loc pe buget au avut loc și (...) au fost extrem de civilizate și de constructive, s-au adus îmbunătățiri. Spre exemplu, suplimentarea banilor pentru diverse investiții, cum e Prelungirea Ghencea. Dacă se mai dorește să discutăm despre buget, putem să discutăm, dar haideți să ne grăbim să dăm bucureștenilor bugetul pe care îl așteaptă ca să putem să începem investițiile pe care le așteaptă", a arătat Nicușor Dan.