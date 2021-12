Senatul și Camera Deputaților s-au reunit miercuri, în jurul orei 16:30, în ședință comună pentru a dezbate bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2022.

UPDATE

Cei 17 parlamentari dezafiliați de PNL, inclusiv Ludovic Orban, vor vota împotriva bugetului, a anunțat deputata Violeta Alexandru.

Nici membrii Guvernului nu se mai află la tribuna oficială.

Deputatul AUR George Simion a spus că bugetul are o problemă, astfel au fost depuse 4.425 de amendamente. Acesta a reproșat că bugetele serviciilor secrete sunt tot mai mari de la an la an.

Președinții Camerelor, Marcel Ciolacu și Florin Cîțu, au plecat de la tribuna oficială după deschiderea ședinței și au delegat atribuțiile către vicepreședinții Nicolae Neagu (senator PNL) și Daniel Suciu (deputat PSD). Senatoarea Diana Șoșoacă a precizat că cei doi au părăsit ședința neregulamentar pentru că nu au depus o cerere scrisă în acest sens.

Deputatul USR Claudiu Năsui a spus că bugetul este unul al "hoției și minciunii", iar în 2022 din fiecare 100 de lei pe care îi cheltuie Guvernul, 15 lei sunt din împrumuturi. El a mai spus că bugetele serviciilor cresc, la fel și cel al Administrației Prezidențiale, întrebând retoric dacă s-a scumpit golful.

Premierul Nicolae Ciucă prezintă în plen proiectul bugetului pe anul 2022.

Principalele declarații ale premierului:

Avem în față un buget echilibrat, responsabil și realist, capabil să răspundă nevoilor imperative de finanțare și să consolideze economia pe termen mediu și lung, valorificând resursele financiare oferite de Uniunea Europeană.

România are o viziune responsabilă de politici fiscale și bugetare, o strategie de consolidare fiscală graduală, care să potențeze și să mențină creșterea economică la un nivel de peste 4%-5% pe orizontul de referință, fiind conștientă că trebuie să utilizeze toate pârghiile pentru a pregăti economia în eventualitatea unor șocuri viitoare.

Bugetul are la bază următoarele principii: transparență, eficientizare, realism, evitarea risipei banului public, reconsiderarea priorităților de finanțare în acord cu agenda europeană, folosirea oportunității de utilizare a fondurilor europene pentru perioada 2021- 2027 și a celor alocate reformelor finanțate din Mecanismul de Redresare și Reziliență pentru creșterea rezilienței economiei românești.

Ținta este reducerea treptată a deficitului bugetar pe parcursul următorilor ani, în condițiile în care efectele pandemiei încă sunt resimțite la nivel național și global.

Este bugetul cu cea mai mare alocare a investițiilor din ultimii 32 de ani.

Fondurile însumează aproximativ 88,8 miliarde lei, practic dublul sumei investițiilor realizate în România în anul 2019.

Nu vom crește taxe și impozite, nu vom pune presiune asupra mediului de afaceri. Vom menține regimul fiscal actual al IMM-urilor, schemele de ajutor de stat pentru încurajarea investițiilor și toate măsurile aflate în vigoare pentru susținerea antreprenorilor.

Vom sprijini accesul la finanțare al IMM-urilor prin continuarea Programului IMM INVEST, esențial pentru susținerea companiilor afectate grav de criza COVID -19.

Punctul de pensie va crește cu 10% de la 1 ianuarie 2022, indemnizația socială minimă se majorează la 1.000 lei, majorarea alocațiilor de stat pentru copii la 600 lei pentru cei cu vârsta până la 2 ani, respectiv 3 ani pentru copii cu handicap și la 243 lei pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 18 ani și aplicarea unor măsuri de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, prin acordarea stimulentului pentru energie în tot timpul anului și ajutoare pentru încălzirea locuinței în sezonul rece, diferențiate în funcție de sursa de energie și veniturile familiei.

Acordarea, în luna ianuarie, a unui sprijin de care ar urma să beneficieze pensionarii cu venituri reduse, pentru a suporta creșterile de prețuri la utilități;schema de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrică și gaze naturale pentru consumatorii non-casnici, respectiv întreprinderile mici și mijlocii, microîntreprinderile, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderi familiale, prin bugetul Ministerului Energiei.







Deputata Violeta Alexandru i-a reproșat președintelui de ședință, Marcel Ciolacu, faptul că a supus la vot ordinea de zi, însă comisiile de buget-finanțe nu au trimis încă plenului raportul proiectului.

+++

Inițial, dezbaterea și votul erau programate să aibă loc joi.

Comisiile celor două Camere de buget-finanțe au aprobat miercuri proiectul de buget cu 22 de voturi "pentru" și nouă "împotrivă".

Bugetul asigurărilor sociale a fost avizat și el favorabil de comisii cu 23 de voturi "pentru", și nouă "împotrivă".

După adoptare, bugetul merge la președintele Klaus Iohannis pentru promulgare.