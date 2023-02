Președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, a afirmat în cadrul ultimei ședinței în care a fost adoptat bugetul de venituri și cheltuieli, că județul are nevoie de investiții "realiste", dar nu de parcuri industriale.

Afirmația a venit după ce un consilier județean liberal a dat exemplul județului Iași, în care autoritățile au făcut demersuri pentru construcția a trei parcuri industriale, relatează Agerpres.

"Privind bugetul local al Consiliului Județean, am remarcat că din total buget, 44% este pentru asistența socială și 9% pentru sănătate. Fără a fi cârcotaș, am tras cu ochiul la bugetul Consiliului Județean Iași, vecinii noștri. Pentru asistență socială au alocat 22% din bugetul total, iar pentru sănătate 31% din acest buget. Totuși în județul vecin, Consiliul Județean vine cu proiecte pentru încurajarea inițiativei private, pentru crearea de locuri de muncă și anume, înființarea și dezvoltarea a trei parcuri industriale la Lețcani, Bolhoca și Pașcani. Poate fi luat drept un model de succes. Județul Vaslui nu are nevoie de parcuri industriale? Noi nu avem antreprenori cu inițiativă care să beneficieze de facilități fiscale pentru demararea afacerii, care la rândul lor să aducă venituri consistente bugetelor UAT-urilor din subordinea Consiliului Județean? Noi nu avem nevoie de locuri de muncă?", a atras atenția consilierul PNL Valentin Crețescu.

Buzatu a menționat că bugetul a fost întocmit în funcție de nevoile județului, pe baza unor mecanisme corecte și bine fundamentate, fiind direcționat în principal pentru asistența socială, având în vedere problematica județului din acest punct de vedere. Liderul PSD a menționat că nu au existat la CJ Vaslui solicitări pentru înființarea de parcuri industriale și că o astfel de investiție ar fi imposibilă, din cauza costurilor foarte mari.

El a subliniat, totodată, că anul acesta transferurile de la nivel central sunt mai mici, precizând că nu învinovățește pe nimeni pentru acest lucru. Dumitru Buzatu a spus, de asemenea, că o mare parte dintre cheltuieli trebuie direcționate pentru asigurarea cofinanțărilor unor proiecte de dezvoltare.

"Noi nu ne putem permite să fundamentăm altfel bugetul, decât pe ceea ce am gândit din timp. Am muncit foarte mult să obținem finanțările și acum trebuie să asigurăm cofinanțările lor. Pe de altă parte trebuie să extindem rețeaua de drumuri județene, până când prindem avioane și o să facem parcuri industriale cu ele, până atunci trebuie să extindem rețeaua drumurilor județene. Unde, de exemplu poate Consiliul Județean și de ce anume? (să facă un parc industrial - n.r.). Acum ar trebui să cheltuiască o sumă imensă, pentru că nu este nicio finanțare pentru parcuri industriale, niciuna. Cine a solicitat la Consiliul Județean sau la vreo unitate administrativ-teritorială înființarea unor asemenea parcuri industriale sau are oferte de la dezvoltatori și noi să trebuiască să răspundem ca să investim asemenea sume uriașe care nu sunt la dispoziția noastră. Să lăsăm la o parte chestiunile acestea, eu știu că bugetul e prilej de ceartă din aceasta, politică, dar trebuie să fim realiști și să ne asumăm rezolvarea sarcinilor prioritare și să ne atingem obiectivele pe care ni le-am propus în mod realist. Asta este linia de conduită atâta timp cât sunt eu aici. Când nu voi mai fi, poate lumea va face numai parcuri industriale în tot județul. N-are niciun metru de teren județul Vaslui, dar probabil că le va face în cosmos. Ne îndreptăm spre progresul acesta tehnic, spre situația în care parcurile industriale din județul Vaslui vor fi făcute în cosmos", a afirmat Dumitru Buzatu.

Bugetul județului Vaslui pentru anul 2023 a fost votat, joi, de majoritatea consilierilor prezenți la ședința ordinară a CJ Vaslui. Opt consilieri PNL s-au abținut de la vot, invocând necesitatea creșterii sumelor pentru capitolul privind dezvoltarea și venind cu propunerea finanțării unor parcuri industriale în județ.

"Ne dorim și noi cifre mai mari la dezvoltare și lucrăm în acest sens. Trebuie să ținem cont că acest buget este o previziune, iar segmentul de dezvoltare va crește odată cu rectificările succesive din cursul acestui an", a precizat vicepreședintele CJ Vaslui, Ciprian Trifan.

Bugetul local al județului Vaslui a fost stabilit la venituri în sumă de 500.357.655 de lei și la cheltuieli în sumă de 533.044.191 de lei, cu un deficit în sumă de 32.686.536 de lei, ce va fi finanțat din excedentul înregistrat la finele exercițiului bugetar 2022.